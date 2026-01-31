Samuel García consolidó a Nuevo León como un estado clave para la inversión extranjera, tras sostener una reunión estratégica con el Council of the Americas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El encuentro se llevó a cabo durante el segundo día de actividades de la gira de trabajo del Gobernador, en la que también se reunió con el Cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio.

Durante las reuniones, el mandatario estatal destacó los resultados productivos de la gira, al confirmar la formalización de más de 650 millones de dólares en inversión extranjera para Nuevo León.

Samuel García destaca energía y certeza como claves para atraer inversión a Nuevo León

Samuel García subrayó que uno de los factores determinantes para la captación de inversión extranjera es la capacidad energética con la que cuenta Nuevo León.

Explicó que el estado funciona como un centro de distribución de energía, desde el cual se abastece a cinco entidades del país, lo que representa una ventaja competitiva frente a otros estados.

Detalló que de los 13 mil megawatts de capacidad, 9 mil se quedan en Nuevo León, garantizando suministro suficiente para proyectos industriales y de expansión empresarial.

Samuel García consolida a Nuevo León como destino de inversión tras reunión con Council of the Americas. (Cortesía)

Acompañado por el Subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo, el Gobernador informó que durante la jornada del viernes 30 de enero de 2026 sostuvo reuniones con directivos de bancos internacionales y empresas que actualmente invierten en la entidad.

Estas compañías, señaló, se encuentran expandiendo plantas, así como llevando servicios y tecnología a sus clientes en Nuevo León.

En el encuentro también participó la Vicepresidenta del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Ragnhild Melzi, con el objetivo de fortalecer la relación institucional, intercambiar perspectivas sobre la agenda bilateral y explorar oportunidades de colaboración y promoción del estado con actores clave del COA.

Finalmente, Samuel García resaltó que Nuevo León se mantiene como primer lugar nacional en diversos indicadores.