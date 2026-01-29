Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reunió con representantes de la empresa ON Location Events, compañía especializada en la producción y operación de eventos de alto impacto, como parte de la estrategia para posicionar al estado como una de las sedes destacadas del Mundial de Futbol 2026.

Nuevo León fortalece estrategia rumbo al Mundial de Futbol 2026

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de la empresa internacional en Nueva York, Estados Unidos, donde el mandatario estatal señaló que este tipo de alianzas forman parte de una ruta estratégica para que Nuevo León se consolide como la sede más norteña con una experiencia integral para quienes asistan al evento deportivo.

Estamos viendo cómo, de manera conjunta, tener la mejor experiencia en el mundial con sede Monterrey. Samuel García

ON Location Events, LLC es una empresa global de experiencias y hospitalidad premium, fundada en Estados Unidos, especializada en el diseño, producción y operación de eventos de gran escala, así como en experiencias exclusivas en los ámbitos deportivo, de entretenimiento y cultural.

La compañía es socio y proveedor oficial de organizaciones internacionales como:

National Football League (NFL)

Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA)

Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA)

Juegos Olímpicos

Ultimate Fighting Championship (UFC)

World Wrestling Entertainment (WWE)

Con presencia internacional y una amplia trayectoria en la ejecución de eventos de alto impacto, ON Location Events se ha posicionado como un referente en la creación de experiencias de clase mundial dirigidas a audiencias globales.