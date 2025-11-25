Samuel García continúa avanzando en la meta de plantar más de un millón de árboles en la ciudad, dando inicio con la transformación histórica en la Explanada de los Niños Héroes, donde se colocarán 64 árboles nativos de la región.

Acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, el gobernador dio inicio al proyecto que, aseguró, contribuirá de manera decisiva a revertir el déficit de áreas verdes y mitigar los efectos de la crisis climática en la zona metropolitana.

Estamos muy comprometidos con la materia, con el tema de medio ambiente, la primera vez que Nuevo León tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Estamos con muchos proyectos medioambientales, pero el que más más me gusta porque se ve, se nota, es cumplir la meta de 1 millón de árboles. Samuel García

Samuel García fortalece su compromiso con el medio ambiente

El gobernador señaló que la Macroplaza, pese a ser uno de los espacios públicos más emblemáticos y amplios del país, necesitaba árboles. Destacó que ahora contará con riego propio e iluminación subterránea, lo que permitirá convertirla “en la mejor plaza pública de México”. También reconoció al equipo de Medio Ambiente por su trabajo y apoyo.

Recordó que hace 40 años se retiraron los árboles del centro de Monterrey y que hoy esta intervención busca reivindicar ese error histórico y posicionar a Nuevo León como un ejemplo nacional en reforestación.

Por su parte, el secretario Raúl Lozano Caballero destacó que este arranque representa un día histórico para el arbolado urbano de Monterrey, resultado de un diseño colaborativo y basado en estrictos criterios ambientales y de protección patrimonial.

Un día, Gobernador, histórico, así lo tenemos que llamar, para el arbolado urbano de la ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León. Hoy damos un paso adelante con nuestro proyecto Bosques Ciudadanos y decirle al gobernador que en este punto vamos a cumplir con la meta de 1 millón de árboles. Raúl Lozano

Señaló que antes de que concluya el sexenio se cumplirá la meta planteada al inicio de la administración: un millón de árboles plantados en la ciudad. Añadió que en el corazón de Monterrey se está creando un nuevo pulmón verde con la renovación de la Explanada de los Héroes.

Samuel García arranca la transformación de la Explanada de los Héroes. (Cortesía )

La transformación incluye la plantación de 32 sabinos y 32 encinos roble, especies nativas de alto valor ecológico. Además, se incorporarán más de 1,500 herbáceas y arbustivas polinizadoras en las jardineras existentes.

El proyecto respetará completamente la vocación cívica de la Explanada, garantizando que continúe siendo un espacio para ceremonias, manifestaciones, actividades culturales y eventos públicos.