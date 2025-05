Rotoplas alcanzó un hito importante al obtener la validación de sus metas de reducción de emisiones por parte de Science Based Targets (SBTi).

Estas metas incluyen una reducción del 42 por ciento en emisiones de Alcance 1 y 2 y un 25 por ciento en Alcance 3 para 2030.

Rotoplas avanza en reducción de emisiones y energía renovable

Rotoplas logró una disminución del 11 por ciento en las emisiones de CO₂e, implementando energía renovable en sus plantas en México y cambiando de Gas LP a Gas Natural .

Este cambio contribuye al objetivo global de limitar el calentamiento a 1.5°C.

Rotoplas hace uso eficiente de energía y agua

Rotoplas aumenta el uso de energías renovables, alcanzando el 28 por ciento del consumo total.

Además, redujo el consumo de agua en un 10 por ciento y mejó la eficiencia hídrica en un 10 por ciento por tonelada de insumo procesado.

Rotoplas mejora en reciclaje

En términos de economía circular, el 23 por ciento de la resina utilizada es reciclada, y más del 50 por ciento de los residuos generados en Rotoplas, se reciclan.

Un ejemplo destacado es el Tinaco Plus+ 1,100L, fabricado c on hasta un 40 por ciento de materiales reciclados y con una reducción del 40 por ciento en las emisiones de su producción.

El impacto social de los programas comunitarios de Rotoplas

Rotoplas también lanzó programas de impacto social, como “A Fluir”, en colaboración con el PNUD, que promueve sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades .

Asimismo, “Rotogotas de Ayuda” distribuyó más de mil 400 tinacos en áreas afectadas por la sequía.

Con estos logros, refuerza refuerza su liderazgo en soluciones hídricas sostenibles y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6 (agua limpia y saneamiento).