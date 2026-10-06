Alma de la Rosa Flores reaparece a unos días de haber sido atropellada por una camioneta mientras realizaba una transmisión en vivo en Monterrey, Nuevo León.

Mediante su cuenta de Instagram, la reportera informó encontrarse en casa donde completará su proceso de recuperación mientras disfruta del contenido de Netflix, pero sobre todo de Gamavisión.

“De cara lavada, pero Gracias a Dios ya en casa, a recuperarnos del susto y los golpes”, citó. Alma de la Rosa Flores. Reportera de Gamavisión

De la Rosa, de edad desconocida, agradeció a sus compañeros y a todas las personas que se preocuparon por su salud, así como por la de su compañero, el camarógrafo Cristo Morales.

“Muchas Gracias a tod@s por sus buenos deseos y oraciones. Por mi salud y la de mi compañero @cristo_alberto19 Aquí andamos en recuperación” Alma de la Rosa Flores. Reportera de Gamavisión

Reaparece Alma de la Rosa Flores, reportera de Gamavisión (@almadelarosaflores / Instagram)

¿Cuál es el estado de salud de Alma De la Rosa Flores?

El pasado 2 de octubre, la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León.

El accidente tuvo lugar cuando cubrían las afectaciones viales en la zona a causa de las lluvias. Una camioneta perdió el control, derrapó y los arrolló en plena transmisión. El momento exacto quedó registrado en video.

Propiamente, la reportera informó sobre su estado de salud mediante un video publicado en redes sociales.

Desde la cama de un hospital dijo encontrarse bien y aclaró que el accidente no derivó de una imprudencia ya que cuenta con 35 años de trayectoria por lo que conoce los riesgos que se corren; ”sé lo que se debe hacer y lo que no”, subrayó.

Enseguida detalló que el accidente le provocó múltiples golpes, un esguince cervical y rasguños, mientras que el camarógrafo resultó con una fisura en el tobillo y también recibió diversos golpes.