El Gobierno de Monterrey realizó una jornada de trabajos nocturnos de bacheo sobre la avenida Los Ángeles, en el tramo comprendido entre las avenidas San Nicolás y Diego Díaz de Berlanga.

Más de 80 elementos de Servicios Públicos de Monterrey participaron en la rehabilitación de 340 metros cuadrados de carpeta asfáltica correspondientes al lado sur de la vialidad, dentro del área municipal.

El secretario de Administración, Marcelo Segovia, acudió a supervisar el retiro de pavimento dañado y la colocación de nueva carpeta asfáltica en distintos puntos de la avenida, labores que se realizaron con el apoyo de 20 equipos de maquinaria ligera y pesada.

El secretario de Administración destacó que este esquema permite aprovechar las horas de menor circulación vehicular para atender las necesidades de mantenimiento de la ciudad, procurando que las intervenciones tengan el menor impacto posible en las actividades cotidianas de la población.

Hay trabajos que muchas veces la gente no ve porque se hacen mientras la ciudad duerme. La idea es muy sencilla: aprovechar la noche para trabajar y que durante el día la gente pueda seguir con sus actividades. Marcelo Segovia, secretario de Administración

Monterrey realiza trabajos nocturnos de bacheo. (cortesía)

Monterrey aprovecha horario nocturno para mantenimiento vial

El funcionario agregó que este tipo de operativos también permite generar mejores condiciones para el desarrollo de las labores y avanzar de manera más eficiente en las acciones de mantenimiento.

Mientras la gente duerme, Monterrey y sus servidores atienden las necesidades de la ciudad. Marcelo Segovia, secretario de Administración

Durante la supervisión también estuvo presente el Secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, quien resaltó la importancia de mantener en buenas condiciones las vialidades para favorecer traslados más seguros y eficientes.

Es muy importante para nosotros que nuestras calles y avenidas estén en buenas condiciones. Hugo Salinas, Secretario de Servicios Públicos de Monterrey

Como parte de las acciones complementarias de mantenimiento, la Delegación Poniente de Servicios Públicos realizó un operativo sobre la avenida Gonzalitos, en el tramo de Lincoln hasta los límites con San Pedro. En esta zona, 40 elementos llevaron a cabo trabajos de barrido, deshierbe y lavado.