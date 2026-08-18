El DIF Monterrey avanza hacia la meta de 400 intervenciones quirúrgicas gratuitas mediante el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas”, esquema orientado a garantizar el derecho a la salud visual de sectores vulnerables.

Como parte de las acciones de esta estrategia, las autoridades municipales entregaron 100 certificados a ciudadanas y ciudadanos que recibirán atención quirúrgica especializada, permitiéndoles recuperar la visión y elevar su calidad de vida.

DIF Monterrey atiende padecimientos oculares a través de brigadas médicas

El origen de este programa se dio a partir de las jornadas de salud organizadas por el DIF Monterrey, donde personal médico detectó a una cantidad significativa de pacientes con problemas visuales que requerían valoración especializada y tratamiento para catarata.

Para dar respuesta a esta problemática, la estrategia municipal opera bajo tres etapas fundamentales:

Jornadas de detección oportuna en comunidades.

Diagnóstico y valoración médica especializada.

Procesos quirúrgicos e incorporación al seguimiento médico.

“Monterrey se ve mejor sin Cataratas” fortalece la autonomía y la calidad de vida

El acceso oportuno a estos procedimientos resulta clave para las familias que no cuentan con los recursos económicos para financiar una intervención privada y las consultas de seguimiento.

A través de la entrega de certificados, el municipio sienta las bases para que los pacientes accedan a la operación sin costo, reduciendo las barreras económicas y sociales.

Con el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas”, el gobierno local reafirma su compromiso de acercar servicios de salud de calidad, devolviendo la independencia y autonomía cotidiana a las personas beneficiarias.