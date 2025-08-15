Evelyn Salgado y el director general del Grupo Aeroportuario OMA, Ricardo Dueñas, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la conectividad de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.
El acuerdo contempla una inversión de más de mil millones de pesos en los próximos cinco años, para modernizar instalaciones, crear nuevas rutas y aumentar la capacidad de recepción de pasajeros.
La meta es alcanzar la recepción de 2.3 millones de pasajeros anuales, aprovechando vuelos nacionales e internacionales, así como aumentar frecuencias y colaborar en eventos como el Tianguis Turístico 2026 para posicionar a Guerrero a nivel global, expuso Evelyn Salgado.
Acciones de modernización de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo
La gobernadora Evelyn Salgado informó que el plan de modernización incluye:
- Rehabilitación de pistas y plataformas.
- Incorporación de tecnología para mejorar el flujo de pasajeros.
- Adquisición de equipos de extinción.
- Optimización del uso de recursos naturales.
- Mejoras en vialidades.
- Construcción de una planta potabilizadora de aguas residuales.
- Sistemas de documentación y abordaje.
- Sustitución de equipos de climatización.
- Suministro de energía para aeronaves.
Visión estratégica para el turismo en Guerrero
El secretario de Turismo resaltó que esta iniciativa refleja la visión de Evelyn Salgado para recuperar y potenciar la conectividad aérea de Guerrero, especialmente de cara a eventos de alto impacto.
El proyecto busca abrir nuevos mercados y consolidar a los destinos turísticos de la entidad.