Evelyn Salgado y el director general del Grupo Aeroportuario OMA, Ricardo Dueñas, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la conectividad de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.

El acuerdo contempla una inversión de más de mil millones de pesos en los próximos cinco años , para modernizar instalaciones, crear nuevas rutas y aumentar la capacidad de recepción de pasajeros.

La meta es alcanzar la recepción de 2.3 millones de pasajeros anuales , aprovechando vuelos nacionales e internacionales, así como aumentar frecuencias y colaborar en eventos como el Tianguis Turístico 2026 para posicionar a Guerrero a nivel global, expuso Evelyn Salgado.

Acciones de modernización de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo

La gobernadora Evelyn Salgado informó que el plan de modernización incluye:

Rehabilitación de pistas y plataformas.

Incorporación de tecnología para mejorar el flujo de pasajeros.

Adquisición de equipos de extinción.

Optimización del uso de recursos naturales.

Mejoras en vialidades.

Construcción de una planta potabilizadora de aguas residuales.

Sistemas de documentación y abordaje.

Sustitución de equipos de climatización.

Suministro de energía para aeronaves.

Evelyn Salgado acuerda modernizar aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo (Cortesía)

Visión estratégica para el turismo en Guerrero

El secretario de Turismo resaltó que esta iniciativa refleja la visión de Evelyn Salgado para recuperar y potenciar la conectividad aérea de Guerrero, especialmente de cara a eventos de alto impacto.

El proyecto busca abrir nuevos mercados y consolidar a los destinos turísticos de la entidad.