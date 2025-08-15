Evelyn Salgado y el director general del Grupo Aeroportuario OMA, Ricardo Dueñas, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la conectividad de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.

El acuerdo contempla una inversión de más de mil millones de pesos en los próximos cinco años, para modernizar instalaciones, crear nuevas rutas y aumentar la capacidad de recepción de pasajeros.

La meta es alcanzar la recepción de 2.3 millones de pasajeros anuales, aprovechando vuelos nacionales e internacionales, así como aumentar frecuencias y colaborar en eventos como el Tianguis Turístico 2026 para posicionar a Guerrero a nivel global, expuso Evelyn Salgado.

Acciones de modernización de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo

La gobernadora Evelyn Salgado informó que el plan de modernización incluye:

  • Rehabilitación de pistas y plataformas.
  • Incorporación de tecnología para mejorar el flujo de pasajeros.
  • Adquisición de equipos de extinción.
  • Optimización del uso de recursos naturales.
  • Mejoras en vialidades.
  • Construcción de una planta potabilizadora de aguas residuales.
  • Sistemas de documentación y abordaje.
  • Sustitución de equipos de climatización.
  • Suministro de energía para aeronaves.
Evelyn Salgado acuerda modernizar aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo
Evelyn Salgado acuerda modernizar aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo (Cortesía)

Visión estratégica para el turismo en Guerrero

El secretario de Turismo resaltó que esta iniciativa refleja la visión de Evelyn Salgado para recuperar y potenciar la conectividad aérea de Guerrero, especialmente de cara a eventos de alto impacto.

El proyecto busca abrir nuevos mercados y consolidar a los destinos turísticos de la entidad.