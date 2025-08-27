La gobernadora Maru Campos inauguró el Nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez “Abraham González” y la rehabilitación del edificio ambulatorio.

El fin es modernizar los servicios, mejorar la conectividad y fortalecer la competitividad de la frontera.

Mayor capacidad y modernización

Las instalaciones podrán recibir hasta 2.5 millones de pasajeros anuales, un incremento del 268 por ciento frente a 2024.

Entre las mejoras están la ampliación de salas de espera, nuevas puertas de abordaje, renovación de sanitarios, sistema de equipaje, aire acondicionado, alumbrado y estacionamiento.

Inversión y empleos generados

El proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo aeroportuario de OMA y AFAC , con una inversión de 828.4 millones de pesos.

La superficie creció de 6 mil 210 a 13 mil 857 metros cuadrados y se generaron más de 800 empleos directos durante la obra.

Proyecciones a futuro

Maru Campos anunció que en 2026 se invertirá mil 200 millones de pesos adicionales para abrir nuevas rutas aéreas.

Asimismo, para atraer inversión extranjera y consolidar a Ciudad Juárez como un polo económico y de conectividad clave para Chihuahua y México.