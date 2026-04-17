Melissa Denis Segura Guerrero es una destacada gestora cultural, comunicóloga y funcionaria pública, quien actualmente se desempeña como la Secretaria de Cultura del Gobierno de Nuevo León.

Con una sólida formación académica en comunicación y sociología, su gestión se ha caracterizado por el diseño de políticas culturales transversales, la promoción artística y el fortalecimiento de la vinculación con la comunidad creativa del norte del país.

¿Quién es Melissa Segura Guerrero?

Melissa Segura Guerrero fue becaria del prestigioso Clore Leadership Programme en el Reino Unido y ha transitado desde la dirección técnica de organismos culturales hasta la titularidad de la Secretaría.

Su mayor logro profesional ha sido la institucionalización de la Secretaría de Cultura como una entidad autónoma, elevando el presupuesto y el alcance de las artes en Nuevo León hacia estándares internacionales.

Melissa Segura Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Melissa Segura Guerrero?

Melissa Denis Segura Guerrero celebra su cumpleaños el 25 de enero. No obstante, no ha precisado públicamente su año de nacimiento, manteniendo dicho dato bajo reserva personal.

¿Melissa Segura Guerrero tiene pareja?

Melissa Segura Guerrero mantiene su vida personal con una discreción absoluta, centrando su perfil público exclusivamente en sus actividades oficiales y logros profesionales.

¿Qué signo zodiacal es Melissa Segura Guerrero?

Al haber nacido el 25 de enero, su signo zodiacal es Acuario, perteneciente al elemento Aire. Acuario se caracteriza por su enfoque innovador, su independencia y una fuerte inclinación hacia causas sociales y originales.

¿Melissa Segura Guerrero tiene hijos?

No se conoce información pública que confirme si tiene hijos. La funcionaria ha optado por mantener su entorno familiar fuera del debate público.

¿Qué estudió Melissa Segura Guerrero?

Su formación académica es una de las más robustas en el gabinete estatal, con estudios de posgrado en Europa:

Licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad de Monterrey (UDEM).

Máster en Comunicación Pública y Política por la Universidad Complutense de Madrid.

Doctorado en Comunicación y Sociología (mención cum laude) por la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Melissa Segura Guerrero?

Melissa Segura es conocida por su trayectoria ascendente dentro de la política cultural regiomontana, donde ha ocupado cargos de comunicación y alta dirección: