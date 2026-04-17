El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Cultura estatal, dio a conocer su rechazo ante las intervenciones en la Glorieta del Arco de la Independencia, realizadas por autoridades de Monterrey, las cuales, aseguran, retrasan los procesos de restauración que se realizaron en el espacio por parte del gobierno estatal.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Cultura destacó que estas obras son parte de la identidad cultural y de la memoria colectiva del estado, por lo que el gobierno tiene como responsabilidad cuidar su permanencia para las futuras generaciones.

Secretaría de Cultura pide frenar obras en la Glorieta del Arco de la Independencia

La dependencia señaló que cualquier intervención sin sustento técnico ni consenso social es una vulneración a los derechos culturales de la población. Asimismo, se destacó que el gobierno estatal destinó más de 50 millones de pesos, a través de la dependencia y del Fideicomiso para la Conservación del Patrimonio Cultural (FIDECULTURAL), para rescatar parte de su identidad.

Además, destacó que el proyecto de restauración incluyó la conservación material del monumento y su adecuada integración en el paisaje urbano, restituyendo condiciones de escala, legibilidad y presencia.

Por otra parte, se informó que la restauración integral se alinea al 115 aniversario del Arco de la Independencia, por lo que se consideró que dicha obra no fue respetada por la administración municipal.

La dependencia estatal advirtió que decisiones unilaterales comprometen el significado, la permanencia y la apropiación social del patrimonio cultural. Por lo que hizo un llamado a detener cualquier intervención que no haya sido consensuada ni respaldada por criterios técnicos y patrimoniales.

Finalmente, la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, sostuvo que estas acciones representan un retroceso en la construcción de un estado que reconoce, protege y se enorgullece de su memoria histórica.