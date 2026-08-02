Más de 100 familias de la colonia Hacienda San Miguel Palmiras, en Escobedo, permanecen sin servicio de agua potable debido a un conflicto entre Agua y Drenaje de Monterrey y Fomerrey, situación que ha obligado al municipio a brindar apoyo mediante pipas para atender las necesidades de los habitantes.

De acuerdo con los vecinos, la suspensión del suministro ocurrió luego de que Agua y Drenaje cerró las válvulas principales que abastecen al sector, mientras se regulariza la situación relacionada con los requisitos establecidos por Fomerrey para la ocupación del fraccionamiento.

Escobedo apoya con pipas a familias sin agua en Hacienda San Miguel Palmiras (Cortesía )

Escobedo mantiene apoyo con pipas mientras se resuelve el conflicto

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, acudió al lugar para atender la petición de las familias afectadas y aseguró que el Gobierno municipal mantendrá el suministro de agua mediante pipas hasta que el servicio quede restablecido.

El funcionario señaló que esta problemática deriva de una falta de coordinación entre dependencias gubernamentales, situación que ha afectado directamente a los habitantes del sector.

Los residentes informaron que llevan tres días sin agua potable, lo que ha complicado las actividades diarias de las familias, especialmente de quienes tienen niñas, niños, personas adultas mayores o pacientes que requieren el servicio de manera permanente.

Escobedo apoya con pipas a familias sin agua en Hacienda San Miguel Palmiras (Cortesía )

Vecinos piden medidores individuales para acceder al servicio

Los habitantes de Hacienda San Miguel Palmiras señalaron que Fomerrey condiciona la reactivación del suministro a que el desarrollo alcance un 40 por ciento de ocupación, pese a tratarse de un sector de reciente creación.

Ante ello, solicitaron la instalación de medidores individuales para poder contratar y pagar el servicio de manera directa, petición que, aseguran, no ha recibido respuesta.

Además, denunciaron que también enfrentan presiones para mantenerse al corriente en los pagos de sus terrenos, ya que, en caso de retrasarse, reciben advertencias sobre la posibilidad de perder sus predios.

Mientras se resuelve el conflicto entre las dependencias involucradas, el Gobierno de Escobedo continuará abasteciendo de agua potable a las familias afectadas mediante pipas.