Eduardo Sánchez Quiroz es un funcionario mexicano especializado en seguridad pública, inteligencia y combate al crimen organizado. A lo largo de más de cuatro décadas ha trabajado en corporaciones policiacas estatales y municipales. Actualmente, se desempeña como director de Seguridad Pública de Monterrey.

¿Quién es Eduardo Sánchez Quiroz?

Eduardo Sánchez Quiroz es un abogado y experto en seguridad pública y estrategias de inteligencia policial con una larga trayectoria en instituciones de seguridad en Nuevo León. Su carrera comenzó en la entonces Policía Federal de Caminos y posteriormente ocupó distintos cargos relacionados con investigación, análisis táctico y combate al secuestro.

Con el paso de los años se especializó en operaciones antisecuestro, inteligencia estratégica y coordinación policiaca, participando en corporaciones de Nuevo León como Fuerza Civil y diversas secretarías de seguridad municipales.

¿Qué edad tiene Eduardo Sánchez Quiroz?

No hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de Eduardo Sánchez, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Eduardo Sánchez Quiroz tiene esposa?

La vida personal de Eduardo Sánchez Quiroz es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Sánchez Quiroz?

Al no contar con su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Eduardo Sánchez.

¿Eduardo Sánchez Quiroz tiene hijos?

Los detalles sobre la vida de Sánchez Quiroz se centran en su trayectoria profesional, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Eduardo Sánchez Quiroz?

Eduardo Sánchez cuenta con una licenciatura en Seguridad por el Instituto Superior de Seguridad Privada y otra en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Valle Continental.

Además, cuenta con diversos cursos y capacitaciones especializadas en:

Curso Internacional Antisecuestros y Antiextorsión otorgado por la Policía Nacional de Colombia (GRUPO GAULA), en Bogotá, Colombia

Diplomado en Administración y Desarrollo de Sistema de Inteligencia Estratégica

Curso en Inteligencia y Contrainteligencia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

Curso en Terrorismo, Narcotráfico y Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

¿En qué ha trabajado Eduardo Sánchez Quiroz?