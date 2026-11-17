La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey participó en el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, con un contingente integrado por elementos de Policía, Tránsito, Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil.

La corporación presentó parte de sus capacidades operativas y recursos durante el recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad. El comisario general, Eduardo Sánchez Quiroz, estuvo presente para supervisar la participación del personal.

Monterrey muestra capacidades de su corporación policial en desfile cívico-deportivo (Cortesía )

Policía de Monterrey muestra grupos especializados y equipo operativo durante desfile

El contingente estuvo conformado por integrantes de las Direcciones de Policía de Proximidad, Operaciones Especiales e Investigación. Entre los elementos que destacaron durante el recorrido estuvieron los grupos ciclista y motorizado, el dron de la División Águilas y el ejemplar canino K9.

La botarga de la corporación también participó en el desfile y convivió con niñas, niños y adultos que acudieron a presenciar el evento, saludando a las familias durante el paso de los elementos.

Por su parte, el personal de Protección Civil presentó algunas de las labores de prevención, atención y auxilio que realiza diariamente para salvaguardar la integridad de la población.

Tránsito y cadetes de Monterrey participan en operativo vial

Además de la exhibición de las corporaciones, oficiales de Tránsito y cadetes de la Academia de Policía colaboraron en el operativo vial implementado durante el desfile conmemorativo.

Su participación tuvo como objetivo resguardar las calles y mantener el orden en las zonas por donde avanzó el contingente.

Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey formó parte de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, mostrando el trabajo de sus distintas áreas ante las familias que asistieron al desfile.