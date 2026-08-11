El gobierno de Monterrey mantiene abierta la convocatoria para mujeres y hombres de entre 19 a 35 años interesados en incorporarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la estrategia para fortalecer la fuerza policial y contar con elementos mejor preparados para atender las necesidades de seguridad de la población.

La formación de los futuros elementos se desarrolla en la Academia de Policía de Monterrey, institución que cuenta con aulas equipadas, áreas de entrenamiento físico y táctico, simuladores y espacios destinados a prácticas operativas, además de personal docente especializado para acompañar a las y los cadetes durante su preparación.

Monterrey abre convocatoria para ingresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (cortesía)

Academia de Policía de Monterrey fortalece la preparación de nuevos elementos

El modelo de formación contempla preparación académica, acondicionamiento físico, capacitación táctica, desarrollo humano y actualización permanente, con el objetivo de que quienes ingresen a la corporación cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera profesional y cercana a la ciudadanía.

Entre la infraestructura disponible se encuentran simuladores de vehículos, motocicletas y prácticas de tiro, así como áreas destinadas al entrenamiento físico y táctico, dichos espacios les permiten desarrollar habilidades operativas en condiciones controladas y fortalecer la preparación de los elementos antes de incorporarse a las labores de seguridad pública.

Monterrey ofrece sueldo de 35 mil pesos a policías rasos

Con estas acciones, el gobierno de Monterrey busca impulsar la profesionalización y dignificación de la carrera policial mediante mejores condiciones laborales, prestaciones, capacitación continua y oportunidades de desarrollo profesional A través del programa ESCUDO, se contempla un sueldo base de 35 mil pesos mensuales para un policía raso, además de los beneficios asociados a la carrera policial.

El fortalecimiento de la Academia y la incorporación de nuevos elementos forman parte de una estrategia integral para ampliar las capacidades operativas de la corporación, mejorar la preparación de sus integrantes y fortalecer la atención que se brinda a las familias regiomontanas.

Monterrey abre convocatoria para ingresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (cortesía)

¿Dónde pueden registrarse para ser policías en Monterrey?

Las personas interesadas en formar parte de la corporación pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía de Monterrey, ubicado en calle Miguel Barragán s/n, colonia industrial, Monterrey, Nuevo León. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. También se encuentras disponibles los teléfonos 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53, así como el WhatsApp 81 1533 1942 para solicitar información sobre el proceso de ingreso.

Con estas acciones, Monterrey continúa fortaleciendo su modelo de seguridad mediante la formación de nuevos elementos, la modernización de sus espacios de capacitación y el impulso de una carrera policial basada en la profesionalización, la preparación constante y el servicio a la comunidad.