La ONU reconoció el trabajo del gobernador Samuel García y su administración en la reducción de la pobreza, durante una reunión con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León.

Destacaron particularmente su enfoque en el desarrollo sostenible y la mejora de la vida de todos los ciudadanos, sin exclusión.

Enfoque de Samuel García contra la pobreza

Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO en México, resaltó que Samuel García prioriza sacar a las personas de la pobreza, sobre la construcción de obras físicas.

Su gestión se centra en políticas inclusivas que buscan beneficios duraderos para la ciudadanía.

Reducción histórica de la pobreza en Nuevo León

Según el INEGI, la pobreza extrema en Nuevo León cayó de 2.1 por ciento en 2020 a 0.5 por ciento en 2024 , lo que significa que 94 mil personas superaron esta condición.

Asimismo, la pobreza general bajó del 24.3 por ciento al 10.6 por ciento en el mismo período; el nivel más bajo desde 2016.

Al evento asistieron funcionarios de alto nivel, así como representantes de la ONU y la UNESCO.