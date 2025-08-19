La Lotería Nacional recorre el país y llega a Nuevo León para promocionar el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”.

Este es el primer sorteo del gobierno de Claudia Sheinbaum, dedicado a reconocer la labor de los mexicanos en el extranjero.

Lotería Nacional reconoce a los migrantes

Desde Guadalupe, Nuevo León, autoridades y el Colectivo Legado de Grandeza destacaron que el Gran Sorteo Especial No. 303 lleva un mensaje de unidad y gratitud, homenajeando a quienes mantienen viva su conexión con México.

Los diseños de los billetes se inspiran en el Himno Migrante y los recursos se destinarán a fortalecer apoyo consular.

Olivia Salomón y Tatiana Clouthier invitaron a participar en el Gran Sorteo Especial No. 303 como una causa solidaria, destacando que cada cachito representa gratitud y justicia para los migrantes.

Se enfatizó la Estrategia “México te Abraza”, que busca apoyar y recibir a los connacionales de manera activa y cercana.

Premios del Gran Sorteo Especial No. 303

El Gran Sorteo Especial No. 303 se realizará el 15 de septiembre a las 16:00 horas, con un valor total de más de 424 millones de pesos y 4 millones de cachitos a 200 pesos cada uno .

El Premio Mayor de 255 millones de pesos se divide en 10 premios de 25.5 millones, complementado por 128 premios directos y múltiples reintegros.

La transmisión se realizará en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.