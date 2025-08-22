Nuevo León y Jalisco sostendrán un encuentro con empresarios, cámaras y academia de ambas entidades, para reforzar la cooperación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

La reunión busca dar continuidad al Eje Nuevo León–Jalisco, creado en 2022 para atraer inversión y generar crecimiento económico.

Nuevo León y Jalisco pactan impulso económico y mundialista

Las delegaciones de Nuevo León y Jalisco abordarán temas estratégicos como infraestructura, competitividad y mejoras en los estadios BBVA y Akron .

También se impulsarán cadenas de valor ligadas a turismo, comercio y servicios, además de fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada para aprovechar el impacto del torneo.

El objetivo es que las acciones conjuntas trasciendan el evento deportivo, dejando un legado duradero en ambas ciudades sede.

Además, se busca consolidar la cooperación como un motor de desarrollo regional más allá del Copa Mundial FIFA 2026.

Eje económico de Nuevo León y Jalisco

El Eje Nuevo León–Jalisco ha impulsado proyectos en nearshoring y acción climática desde 2022.

Juntos representan más del 15 por ciento del PIB nacional y aportaron más del 28 por ciento del empleo formal en el primer trimestre de 2025.

Al encuentro asistirán ambos gobernadores y líderes empresariales.