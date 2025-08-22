¿Qué pasó en Doctor Coss? Por medio de un boletín, Fuerza Civil de Nuevo León informó que se registró un enfrentamiento armado del que resaltó, dejó un saldo de 12 abatidos.

La tarde del viernes 22 de agosto, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron agredidos mientras llevaban a cabo un operativo de vigilancia en calles del municipio de Doctor Coss.

Al respecto, la misma dependencia de seguridad resaltó que durante las aciones que forman parte del Operativo Muralla, el personal fue atacado a balazos, por lo que repelieron el ataque.

Derivado de la respuesta al ataque, se desató un enfrentamiento armado en una zona de la que se indica, está en las inmediaciones de la misma cabecera municipal de Doctor Coss.

En torno al saldo que se registró luego de la refriega, Fuerza Civil de Nuevo León destacó en su tarjeta informativa que se contabilizaron un total de 12 abatidos, todos ellos del sexo masculino.

Aunado a lo anterior, la dependencia de seguridad estatal resaltó que en el sitio donde se desarrolló la balacera, quedaron varios elementos de prueba que ya fueron asegurados:

8 armas largas

Equipo táctico

Cartuchos y cargadores

Enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León (Especial)

Luego de reportar la agresión que se efectuó contra personal de Fuerza Civil de Nuevo León que patrullaba el municipio de Doctor Coss, la dependencia afirmó que la situación está bajo control.

En su boletín, Fuerza Civil de Nuevo León destacó que el enfrentamiento terminó con un saldo de 12 abatidos y no se reportó ninguna baja, es decir que en el sitio solo murieron agresores.

Asimismo, Fuerza Civil de Nuevo León afirmó que todos los agentes que se vieron involucrados en la refriega ocurrida la tarde del 22 de agosto, se encuentran “sin novedad y con el control del lugar”.

En ese sentido, la dependencia de seguridad del estado señaló que ya se procedió con el arribo del personal de servicios periciales para que se dé inicio con las labores de investigación preliminares.

Hasta el cierre de esta nota ninguna autoridad o funcionarios se ha pronunciado sobre el enfrentamiento en Doctor Coss, por lo que se desconocen los motivos de la agresión y la identidad de los responsables.