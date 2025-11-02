¿Qué pasó en Santa Catarina, Nuevo León? Reportan el asesinato de un menor de 13 años mientras pedía dulces.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor fue asesinado por otro adolescente con un arma blanca durante Halloween.

Esto se sabe del menor de 13 años asesinado en Santa Catarina, Nuevo León mientras pedía dulces

Una celebración de Halloween terminó en tragedia luego de que un menor de 13 años fue asesinado mientras pedía dulces en Santa Catarina, Nuevo León.

Los primeros reportes indican que el ataque se registró alrededor de las 20:30 horas del viernes 31 de octubre, en el cruce de Lomas de Santa Catarina y Sierra del Himalaya, dentro de la colonia Lomas de Santa Catarina.

La víctima sería un adolescente de 13 años de edad que habría sido atacado por la espalda con un arma blanca mientras que se encontraba con otros menores y familiares.

De acuerdo con reportes, familiares de la víctima lo trasladaron de emergencia a bordo de un vehículo particular hasta la Clínica No. 7 del IMSS, en el municipio de San Pedro Garza García.

A pesar de los esfuerzos de los médicos y debido a la gravedad de sus lesiones, el menor de edad murió poco después de su ingreso.

Nuevo León (Especial)

Autoridades ya investigan el asesinato del menor de 13 años mientras pedía dulces en Santa Catarina, Nuevo León

De acuerdo con testigos, el agresor sería otro adolescente de 14 años de edad que acompañaba a la víctima al momento del ataque.

Tras el ataque, el adolescente escapó corriendo.

Por el momento las causas se desconocen, aunque transcendió que ambos habían tenido conflictos previos.

Incluso se reportó que el presunto agresor ya contaba con una denuncia por amenazas en contra del menor fallecido.

Vecinos indicaron que el menor había indicado que temía por su seguridad, ya que había sido amenazado, aunque estas versiones no se han confirmado.

Las autoridades locales señalaron que el responsable ya había sido identificado, pero al momento se desconoce si ya fue detenido.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Por el momento las autoridades continúan recabando testimonios y revisando grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para determinar cómo ocurrieron los hechos.