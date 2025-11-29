Durante la noche del viernes 28 de noviembre se registró una explosión en el fraccionamiento Los Olmos Pesquería, en Nuevo León.

Los primeros reportes señalan que la explosión fue causada por pirotecnia dejando tres muertos y seis heridos, así como al menos 46 predios afectados.

Explosión por pirotecnia deja un saldo de tres muertos y seis heridos

Se registró una explosión en una vivienda que era utilizada como almacén de pirotecnia en los límites de los municipios de Pesquería y Apodaca, en Nuevo León.

¡Por pirotecnia clandestina! 😱 Terrible explosión en una casa destruye viviendas, deja muertos y varios heridos en Pesquería, Nuevo León 💥🚨 ¡Así sucedió!#NoticiaViral #NuevoLeón #Seguridad pic.twitter.com/8abf590kHR — TV Azteca Ciudad Juárez (@AztecaJrz) November 29, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, hay tres personas muertas y seis personas lesionadas.

Los heridos se identificaron como:

Ana Elizabeth Rodríguez de 39 años

⁠Jaime Martínez de 29 años

⁠Melany Ana Sofía de un 1 año con 6 meses

Dayra Jimena de 15 años

Luka Azael de 3 años

Krisna Alizee de 16 años

Telediario Monterrey informó que hay 4 personas más que resultaron con heridas, pero no fue necesario su traslado al hospital.

Entre las personas fallecidas hay una mujer adulta mayor de 75 años identificada como Anastasia Rodríguez de León, quien fue localizada sin vida por sus propios hijos y familiares entre los escombros

Y una adolescente de 15 años identificada como Ingrid Daina, que había sido trasladada al hospital.

Otra persona más perdió la vida en el lugar, pero debido a la gravedad de sus lesiones no ha sido posible su reconocimiento por el momento.

Protección Civil de Nuevo León informó que el siniestro ocurrió sobre la calle Olmo Siberiano número 510 en la colonia Los Olmos, alrededor de las 20:45 horas.

Una fuga de gas provocó que se intensificará el incendio , generando más detonaciones de pirotecnia, además de que se mantuvo el fuego activo por 30 minutos.

Estos fueron los daños que causó la explosión por pirotecnia en Nuevo León

La explosión por pirotecnia provocó el colapso total de dos viviendas, incluida la casa de dos pisos donde comenzó el siniestro, la cual quedó reducida en escombros.

La onda expansiva arrastró consigo a las construcciones vecinas, generando una amplia zona de destrucción.

Y es que Protección Civil de Nuevo León informó daños parciales en 46 casas .

Debido al riesgo de nuevas explosiones, los cuerpos de rescate evacuaron de manera total la colonia mientras intentaban sofocar las llamas y buscar posibles víctimas entre los restos.

La emergencia movilizó a corporaciones de Pesquería, Apodaca, Monterrey, Guadalupe, Juárez y al estado, quienes continúan evaluando daños y apoyando a las familias afectadas.