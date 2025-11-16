La tarde de este sábado 15 de noviembre de 2025 se informó que la explosión de un tanque de gas en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa, dejó al menos tres muertos y un herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en una taquería ubicada en la Avenida de Mar, cerca de la calle José Ángel Ferrusquilla, justo en frente del malecón de Mazatlán.

Sobre este hecho, las autoridades confirmaron la muerte de dos mujeres y un hombre; una cuarta persona logró escapar de las llamas, aunque se desconoce la gravedad de sus quemaduras.

¿Qué pasó en Mazatlán? Se incendia famoso restaurante

Los primeros reportes refieren que “Sinaloa Steak”, famoso restaurante de Mazatlán, se incendió luego de registrarse una explosión en un tanque de gas que se encontraba al interior.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que el restaurante es consumido por las llamas, mientras un hombre intenta salir desesperadamente.

Vecinos y turistas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y apagar el fuego de su pantalón. En tanto, otro hombre, que al parecer también sufrió quemaduras, se recostó sobre el pasto.

De manera preliminar se informa sobre tres muertos y cinco heridos por la explosión del restaurante en Mazatlán, sin que hasta ahora el Gobierno estatal haya confirmado dicha información.

Protección Civil Municipal, Bomberos de Mazatlán y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para encabezar acciones de control y cierre vial para sofocar las llamas.