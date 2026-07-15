Nuevo León se colocó como la entidad con mayor expectativa de inversión del país durante el primer semestre de 2026, al registrar 5 mil 582 millones de dólares en anuncios de inversión, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno de México.

Con este resultado, el estado concentró 12 por ciento del total de la inversión anunciada a nivel nacional al cierre de junio, ubicándose por encima de Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y Estado de México.

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, señaló que estos resultados reflejan la confianza que mantienen las empresas nacionales e internacionales para desarrollar nuevos proyectos productivos en la entidad.

Nuevo León lidera anuncios de inversión en México durante 2026. (Cortesía)

Nuevo León prevé más de 6 mil empleos con nuevos proyectos de inversión

Los anuncios de inversión realizados durante el primer semestre del año contemplan la creación de 6 mil 120 nuevos empleos, además de fortalecer la llegada de proyectos en sectores estratégicos como manufactura avanzada, electromovilidad, tecnología, logística, energía e innovación.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la administración estatal, el Gobierno federal, el sector empresarial, las universidades y organismos especializados para consolidar un entorno competitivo que favorezca la llegada de nuevas inversiones.

La titular de la Secretaría de Economía destacó que cada proyecto anunciado representa nuevas oportunidades de desarrollo económico, generación de empleos y bienestar para las familias de Nuevo León, por lo que aseguró que la estrategia del estado continuará enfocada en ofrecer condiciones de competitividad, innovación y certeza para atraer más inversiones.

Según el reporte de la Secretaría de Economía federal, durante el primer semestre de 2026 se anunciaron 46 mil 964 millones de dólares en inversiones para todo el país, de los cuales Nuevo León concentró la mayor expectativa de inversión.