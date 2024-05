La noche del 22 de mayo, se registró la caída del escenario en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo cual dejó 9 muertos.

De acuerdo con los informes de las autoridades, de forma preliminar fueron contabilizadas 4 víctimas mortales, sin embargo, la cifra fue actualizada y pasó a 9 muertos.

El candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, resultó con algunas heridas por el desplome del escenario, por lo que fue atendido en un hospital del que salió minutos después.

La caída del escenario que se montó para los cierres de campaña de Jorge Álvarez Máynez y Lorenia Canavati, ocurrió debido a fuertes vientos en San Pedro Garza García.

Un día después de que se registró la tragedia que dejó 9 muertos, Samuel García dio a conocer que el gobierno del estado va a indemnizar a las familias de las víctimas.

De la misma forma, el mandatario estatal apuntó que la mayoría de las personas heridas y hospitalizadas ya fueron dadas de alta, pero aún hay 3 cuyo pronóstico es reservado.

En conferencia de prensa, Samuel García, informó parte de las acciones que han realizado las autoridades de Nuevo León tras los hechos en San Pedro Garza García.

En torno a los trabajos, destacó que tras la caída del escenario en el evento de Jorge Álvarez Máynez, los servicios médicos brindaron atención a un total de 189 personas.

La mayoría de las personas lesionadas que ingresaron a hospitales y unidades médicas, indicó, ya fueron dadas de altas, salvo por un grupo de 36 que siguen internadas.

De ese grupo, refirió que hay 3 en riesgo, de los cuales detalló que 2 están en riesgo “medio” y hasta el momento permanecen internados en el Hospital Metropolitano.

En lo que respecta al tercero que está intrnado en el UMAE 21, destacó que se trata del de más riesgo debido a que “se reporta como grave pero estable” y está con ventilador.

Por otro lado, resaltó que ya se conformó un comité que se encargará de administrar y operar un fondo de indemnización para las víctimas de la caída del escenario.

Al resaltar que este mismo 23 de mayo se publicarán las reglas de operación, aseveró que ya se está entregando en el dinero de indemnización a las familias de las víctimas.

“El gobierno del estado va a indemnizar a las familias de los fallecidos con un monto de 400 mil pesos y a las familias de los incapacitados, con un monto de 100 mil hasta en tanto no se recuperen o se den de alta para equiparar lo que puedan perder por el salario”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se suma a las diligencias de la caída del escenario en campaña de Jorge Álvarez Máynez, por lo que informó a través de un comunicado que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

En su informe, la Fiscalía indicó que cuanto tuvo el reporte de esta tragedia envió al personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales a realizar el levantamiento de los cuerpos del accidente.

Además, peritos practicaron la autopsia de ley a las 9 víctimas mortales de este caso, y que derivado a estos hechos el Ministerio Público ordenó el aseguramiento el inmueble donde se desarrolló este evento.

Se iniciaron las investigaciones de campo y entrevistas para recabar más información de este suceso y los oficios para requerir información a los hospitales y clínicas de los heridos.

En tanto, se mantiene contacto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para agilizar los trámites y entrega de los cuerpos a sus familiares.

Por ahora el campo de béisbol “El Obispo” está bajo el resguardo de las autoridades de seguridad.

El gobierno de Nuevo León declaró que fuertes vientos atípicos y una tormenta sin precedentes arribaron a la zona metropolitana de Monterrey y sus municipios conurbados como San Pedro Garza García, la tarde noche del pasado 22 de mayo.

Un fuerte viento provocó la caída del escenario de un evento de campaña de Movimiento Ciudadano que tuvo como invitado a Jorge Álvarez Máynez y dejó un saldo preliminar de 121 heridos y 9 muertos.

Pero no sólo la tragedia cayó sobre San Pedro Garza García, sino que también en esas horas críticas de ayer por la noche, reportaron la caída de techos de departamentos de un complejo de estudiantes en las residencias del sector Mitras Monterrey.

En redes sociales circula una videograbación de los momentos de pánico que vivieron los estudiantes al ver como los fuertes vientos y la intensa lluvia provocaron la caída del techo y posiblemente plafón o de material de tabla roca de sus departamentos.

El corto video muestra cómo el techo se desplomó de golpe de lo que parece ser una terraza de estos departamentos.

Al parecer por este hecho no se reportan heridos hasta ahora, mientras que en esta publicación se ve cómo cayó el techo y golpeó contra los vidrios de uno de los departamentos sin causar daños más que materiales.

Jorge Álvarez Máynez permanece en Nuevo León visitando a los heridos de la caída de su escenario y templete en San Pedro Garza García.

A través de un video en sus redes sociales, Álvarez Máynez informó que estuvo en una junta de evaluación en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, además de estar visitando a los lesionados de este accidente.

Reconoció que hay “una gran coordinación de las autoridades estatales en materia de salud”, asimismo, confirmó la cifra de los 94 pacientes dados de alta, además de que aún permanecen 12 personas hospitalizadas.

Afirmó que en su visita a los pacientes ha podido estar con ellos para poder ayudarlos a comunicarse con sus familiares.

Agregó que estos pacientes por ahora están estable y prometió seguir en comunicación con las víctimas y autoridades de Nuevo León para dar un seguimiento oportuno a este caso, así como seguir informando.

En este escenario mandó felicitaciones y su reconocimiento al personal médico que está atendiendo a los pacientes.

Después de dar un informe más reciente de los lesionados por la caída del escenario del evento de campaña de MC, Samuel García dio a conocer que en su gobierno han tomado la decisión de colocar todas la banderas a media asta, esto como muestra de luto.

Las banderas a media asta serán colocadas de esta manera en todos los edificios de gobierno y el Hospital 21, que es el que aún tiene más hospitalizados.

Sobre los pacientes que permanecen en cirugía tienen lesiones como:

El gobernador de Nuevo León agradeció las muestras de apoyo de esta tragedia, así como la solidaridad de los nuevoleoneses al querer donar sangre o víveres, pero sostuvo que hasta el momento no es necesario.

Javier Luis Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, mandó sus condolencias y reiteró que es primordial darle seguimiento puntual a los lesionados y las víctimas.

Al terminar la primera conferencia de prensa de este jueves 23 de mayo, minutos más tarde se dieron a conocer nuevos datos del accidente durante el evento de campaña de Jorge Ánvarez Máynez en San Pedro Garza García.

De acuerdo con Samuel García se determinó que este mitin político, que tenía un aforo de mil personas, se llevó a cabo conforme a la ley y protocolos adecuados y en la presencia de Protección Civil estatal y municipal.

Samuel García explicó que la tragedia sucedió por rachas de viento violentas, además de que en nueva cifra de los 121 pacientes heridos, 94 ya fueron dados de alta.

De las 9 víctimas mortales afirmó que en el sitio del accidente hubo cuatro muertos, mientras que tres fallecieron en la UMF 7 del IMSS y dos más en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González.

Todavía permanecen 27 pacientes hospitalizados en valoración y 8 están en cirugía de quienes se informa que su estado de salud es delicado.

Desde tesorería del Estado de Nuevo León hará un fondo para las familias de los deudos, así como una indemnización para los lesionados que pueda cubrir sus gastos mínimos de aquí a que se reincorporen a la vida laboral, luego de la caída de escenario en cierre de campaña de Máynez.

Samuel García reiteró su apoyo a las familias de los fallecidos, así como de los lesionados.

Por su parte Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León, informó cuántos pacientes fueron trasladados a diferentes unidades médicas y su estado de salud:

También informó de los pacientes que todavía están hospitalizados están en 6 instituciones y sus diagnósticos más frecuentes son:

Mientras que algunos pacientes aún están hospitalizados en piso o en urgencias e intermedios o intensivos.

La secretaria de Salud de Nuevo León, aseguró que estarían al pendiente de todos los lesionados y sus familiares para brindarles la mejor atención posible.

Por su parte el gobernador de Nuevo León aseguró que la tormenta los tomó por sorpresa debido a que ni siquiera estaba pronosticado en el clima para ese día, lamentó los hechos y anunció que seguirán informando.

En conferencia de prensa del jueves 23 de mayo, Samuel García anunció que su gobierno de Nuevo León correrá con todos los gastos funerarios de las víctimas de la caída del templete en mitin de MC.

Ofreció también dar seguimiento, becas y manutención a menores de edad que sean hijos de alguna de las víctimas mortales de la tragedia.

Respecto a los lesionados, agregó que su administración ayudaría a los heridos con toda la cobertura de salud derivado de este accidente, de igual manera correrán con todos los gastos de rehabilitación incluidos, bastones, medicamentos o sillas de ruedas.

Dará también acceso gratuito a psicólogos debido al fuerte impacto psicológico.

A horas de ocurrir el accidente de la caída del escenario en el cierre de campaña de MC en Nuevo León, en conferencia de prensa al rededor de las 7 de la mañana del jueves 23 de mayo, Samuel García, gobernador de este estado actualizó la cifra de muertos y lesionados de la tragedia.

Ante medios de comunicación informó que desde que ocurrió este accidente no han parado de trabajar, como actualización del número de lesionados, dijo que se han atendido en hospitales y clínicas un total de 121 lesionados, algunos de ellos fueron trasladados a:

De los 121 lesionados, se reportan un total de 9 muertos y además de que al corte de las 07:00 horas de este jueves 23 de mayo hay 27 pacientes hospitalizados, mientras que el resto ya fueron dados de alta.

Agregó debido a la saturación hospitalaria, se va habilitar en el Palacio de Gobierno de Nuevo León módulos de seguimiento para las víctimas de la tragedia.

Comunicó que ya tuvo el primer contacto con los familiares de las 9 víctimas mortales, así como con la Fiscalía de Nuevo León para que les permitiera tener acceso a los cuerpos para que puedan ser entregados a sus familias y confirmó el deceso de un menor de edad.

Mediante redes sociales se acusó de irresponsabilidad a Movimiento Ciudadano y a Jorge Álvarez Máynez por el trágico accidente ocurrido en San Pedro Garza García.

Esto debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, alertó con horas de anticipación la probabilidad de fuertes lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en Nuevo León.

Incluso, dentro de la alerta emitida por Conagua se advirtió de las posibles consecuencias de las fuertes rachas de viento, entre las que se encuentran caída de árboles y de anuncios publicitarios.

Conagua había reportado lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 km/h, lo reportaron con horas de anticipación. Lo sucedido en San Pedro Garza García no fue un accidente, fue la irresponsabilidad de Movimiento Ciudadano y de Máynez. pic.twitter.com/jnBmd6eQnT

Asimismo, dentro de su reporte de las 07:30 horas del miércoles 22 de mayo, Conagua ya advertía de la posibilidad de peligrosas rachas de viento en Nuevo León.

De acuerdo con el documento, emitido 20 horas antes del evento de Jorge Álvarez Máynez, el SMN indicó que en la entidad existía la posibilidad de torbellinos o tornados, causados por rachas de viento de 50 a 70 km/h.

Aunado a esta situación, también existía el riesgo de fuertes lluvias en la región norte de nuestro país, por lo que se señala que este conjunto de avisos fueron ignorados por el partido naranja.

Jorge Álvarez Máynez confirmó mediante sus redes sociales la cifra de 9 muertos por un “ ventarrón de 5 minutos ” que azotó San Pedro Garza García, y provocó la caída del escenario donde se presentaba.

El candidato presidencial emecista señaló que este ventarrón causó también la caída de árboles y bardas de escuelas, por lo que calificó los hechos ocurridos en el campo de beisbol ‘El Obispo’ como un accidente.

Álvarez Máynez descartó que la situación se trata de alguna tormenta en Nuevo León, ni mucho menos de “un fenómeno climático previsible”.

Y es que luego de lo ocurrido las autoridades de Nuevo León fueron acusadas de no advertir de las condiciones climáticas, sin embargo, estas manifestaron que las ráfagas de viento no se esperaban con la vehemencia que lo hicieron.

“Un ventarrón que debe haber durado máximo 5 minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas, hay un montón de noticias en Nuevo León, del desastre que causó este accidente. No es una situación climática generalizada, no hubo un tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado”.