El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una conferencia de prensa hoy jueves 23 de mayo en donde presentó un informe sobre la tragedia en el evento de Jorge Álvarez Máynez por el viento que azotó al estado de Nuevo León.

Ayer miércoles 22 de mayo en Monterrey, durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, parte del escenario del evento se desplomó mientras se realiza el acto de campaña.

El saldo fue de nueve muertos, entre ellos, un menor de edad y al menos 60 heridos, de acuerdo con información del gobierno de Nuevo León. En ese sentido, hoy jueves 23 de mayo, este fue el mensaje del gobernador Samuel García en redes sociales:

“He convocado a las 8 am en Palacio al Grupo Operativo de Seguridad y Protección Civil para dar puntual seguimiento a la Tragedia. Así mismo agradecer a la Fiscalía lo ágil y empaticos que han sido con las familias de los deudos. Me encuentro personalmente en la Clínica 21 del IMSS”

Samuel García respondió algunas preguntas en torno a la tragedia en el evento de Jorge Álvarez Máynez, tras el informe de la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, sobre las personas que resultaron heridas en Monterrey.

En ese sentido, el gobernador aseguró que las rachas de viento tomaron por sorpresa a los organizadores del evento:

“Esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta, y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal, quienes asistimos, no podíamos dar crédito de lo sucedido. Entonces, a todo Nuevo León, mandarles un fuerte abrazo, por supuesto que nos duele mucho estamos muy consternados y pido mucha oración por las familias”

Samuel García