El ex matrimonio entre Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, y la actriz Karina Gidi cobró relevancia en los últimos días; esto sabemos sobre si ambos tuvieron hijos durante sus 7 meses de casados.

El 17 de abril de 2024, la actriz Karina Gidi publicó un mensaje en su cuenta de X con el que hizo referencia a su ex matrimonio con Jorge Álvarez Máynez, con quien dijo haber vivido un infierno pero no no dio detalles en ese sentido.

En redes sociales, este fue el mensaje de la actriz mexicana:

“Un año, no Siete meses Infernales” Karina Gidi

Jorge Álvarez Máynez y Karina Gidi se casaron en 2015; así fue relación de 7 meses

El matrimonio entre Jorge Álvarez Máynez y Karina Gidi se produjo en agosto 2015; la relación entre ambos fue hecha pública por el entonces diputado federal por la vía plurinominal, quien compartió una foto en la que escribió el mensaje “con mi mujer”.

Jorge Álvarez Máynez y Karina Gidi (especial)

Durante los 7 meses de su relación, la actriz Karina Gidi se encontraba en el rodaje de “Los adioses”, una película de la directora Natalia Beristáin en la que interpretó a la escritora Rosario Castellanos. En ese sentido, Máynez compartió el siguiente mensaje el 3 de abril de 2016:

“Ayer acompañé a mi esposa, Karina Gidi, a la UNAM, donde está filmando una película sobre la vida de una de las grandes mexicanas de la historia: Rosario Castellanos. La Universidad y Rosario son dos de las razones para sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Y en lo personal, me siento muy orgulloso del trabajo de Karina y de su aportación a las artes escénicas de este país” Jorge Álvarez Máynez

¿Jorge Álvarez Máynez y Karina Gidi tuvieron hijos?

Jorge Álvarez Máynez y Karina Gidi no tuvieron hijos durante su matrimonio de 7 meses “infernales”, según la propia actriz de “Los adioses”, quien compartió un mensaje sobre la relación entre ambos.

Sin embargo, Máynez si tiene dos hijos como producto de su noviazgo con Sarah Aguilar Flaschka, quienes responden a los siguientes nombres:

Luciano de 7 años, quien nació en agosto de 2016, dos años después del divorcio de Jorge Álvarez Máynez

Constanza, una bebé de meses de edad que nació a finales de 2023

¿Cómo va Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024?

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El posicionamiento de Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 40 puntos de ventaja respecto al candidato de Movimiento Ciudadano.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 26 de abril de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.