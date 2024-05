Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, salvó a su coordinadora de campaña, Laura Ballesteros Mancilla, durante el ventarrón que se registró en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; “me jaló para saltar juntos”, dijo Ballesteros.

Ayer miércoles 22 de mayo en Monterrey, durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, parte del escenario del evento se desplomó mientras se realizaba el acto de campaña.

El saldo de la tragedia fue de nueve muertos, entre ellos un menor de edad, y al menos 60 heridos, según información gobernador Samuel García, quien explicó que las rachas de viento tomaron por sorpresa a los organizadores del evento:

“Esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta, y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal, quienes asistimos, no podíamos dar crédito de lo sucedido. Entonces, a todo Nuevo León, mandarles un fuerte abrazo, por supuesto que nos duele mucho estamos muy consternados y pido mucha oración por las familias”

Samuel García