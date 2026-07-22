Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, solicitó una investigación para conocer si el hallazgo del cuerpo de un hombre en el Motel Nueva Castilla está relacionado con el feminicidio de su hija.

Acusó que, cada vez que pasa algo en ese motel, las autoridades se apresuran a cerrar el caso y a atribuirlo a causas no violentas, como, según comentó, ocurrió inicialmente con el caso de su hija.

Como fue en el caso de Debanhi...Parece que cada vez que sucede algo en el Motel Nueva Castilla existe una prisa por las autoridades para atribuirlo a causas distintas que a una conducta delictiva Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar

Mario Escobar indicó que pedirá pruebas y comparaciones genéticas para confirmar la versión de la Fiscalía de Nuevo León, que afirmó que el hombre encontrado murió de un infarto y no por causas de violencia.

¿En qué va el caso Debanhi Escobar?

En entrevista con medios, el señor Mario Escobar señaló que buscará esclarecer si este nuevo hallazgo por parte de un influencer tiene algún vínculo o relación con el feminicidio ocurrido en el 2022.

En cuanto al avance de las investigaciones, comentó que en 15 días la familia pedirá el cuarto metaperitaje, el cual se retrasó, según dijo, por asuntos relacionados con la organización del Mundial 2026.

También mencionó que la “Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSC) está revisando los videos que presuntamente fueron editados después de lo sucedido con Debanhi Escobar.

Motel Nueva Castilla (Gabriela Pérez Montiel)

Hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla murió por infarto, apunta Fiscalía

Tras el hallazgo en el Motel Nueva Castilla, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó los estudios pertinentes y determinó que el hombre encontrado murió por un infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, las investigaciones siguen en curso para aclarar por completo las circunstancias de la muerte y confirmar la identidad de la persona encontrada sin vida.