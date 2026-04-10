Monterrey impulsa el programa “Cadete Jr” con el objetivo de fomentar valores y fortalecer la formación de niñas y niños, al acercarlos a la labor de la Policía de Monterrey mediante actividades formativas y recorridos guiados.

A través de esta iniciativa, estudiantes de distintas escuelas y colonias participan en dinámicas donde conocen de cerca el trabajo policial, lo que les permite comprender la importancia de la disciplina, el compromiso y el servicio a la comunidad.

Monterrey acerca a la niñez a la labor policial con “Cadete Jr”

Por medio del DIF Monterrey, se desarrollan jornadas en las que las y los participantes interactúan con elementos de seguridad, recorren instalaciones y forman parte de actividades diseñadas para fortalecer su desarrollo personal.

Estas acciones promueven valores como el respeto, la responsabilidad y la empatía, al tiempo que brindan herramientas para su crecimiento integral.

El programa “Cadete Jr” no solo busca generar experiencias educativas, sino también inspirar a las nuevas generaciones a construir un proyecto de vida positivo y con sentido de propósito.

Además, la iniciativa contribuye a fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, al promover una visión más cercana y formativa del servicio público desde edades tempranas.

Con este tipo de acciones, Monterrey reafirma su apuesta por el desarrollo integral de la niñez, impulsando entornos que favorezcan su crecimiento, aprendizaje y construcción de un mejor futuro.