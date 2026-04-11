El gobierno de Monterrey realizó la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo del personal sindicalizado de la administración municipal, con el propósito de mejorar las condiciones laborales y brindar mayor estabilidad a quienes forman parte de los servicios públicos de la ciudad.

El acuerdo fue resultado de un proceso de negociación entre autoridades municipales y representantes sindicales, enfocado en consolidar beneficios para las y los trabajadores, así como garantizar certeza en sus derechos laborales.

Trabajadores sindicalizados de Monterrey obtienen mejoras laborales

Entre los principales puntos del convenio se contemplan ajustes a prestaciones laborales, mecanismos para reforzar la estabilidad en el empleo y mejoras orientadas a la calidad de vida del personal sindicalizado. Estas acciones buscan generar un entorno laboral más equitativo y con mejores condiciones para quienes desempeñan funciones operativas, administrativas y de atención ciudadana.

Autoridades municipales señalaron que las y los trabajadores sindicalizados son pieza clave en la prestación de servicios esenciales, desde mantenimiento urbano hasta atención directa a la población. Por ello, la actualización del contrato también tiene como objetivo fortalecer la eficiencia en la operación del gobierno local.

El convenio además establece una relación institucional basada en el diálogo permanente, la colaboración y la construcción de acuerdos entre el gobierno municipal y la representación sindical.

Con estas acciones, el gobierno de Monterrey avanza en la consolidación de políticas laborales que reconocen el trabajo del personal sindicalizado y contribuyen al funcionamiento de la ciudad, al tiempo que promueven mejores condiciones para quienes participan en la prestación de servicios públicos.