El Gobierno de Monterrey ha retirado 13 mil toneladas de azolve, piedras y otros residuos acumulados en el Canal Medular durante los últimos dos meses, como parte de los trabajos de limpieza y mantenimiento para mejorar el flujo del agua y atender una zona con problemas de inundación durante la temporada de lluvias.

La intervención registra un avance del 90 por ciento en un tramo de un kilómetro y 100 metros. La acumulación de material de arrastre había reducido la capacidad del cauce y generado preocupación entre los habitantes del sector por los encharcamientos e inundaciones.

Monterrey avanza en la limpieza del Canal Medular con maquinaria especializada

Para agilizar las labores, la Secretaría de Servicios Públicos modificó la mecánica de operación e incorporó una excavadora de 20 toneladas, que permite retirar los residuos desde el exterior del canal y depositarlos directamente en camiones de carga.

La maquinaria ha facilitado el retiro de mayores volúmenes de material y las maniobras en puntos de difícil acceso, particularmente en zonas donde la altura de los puentes peatonales limitaba el uso del equipo empleado anteriormente.

Los trabajos responden a solicitudes recurrentes de los vecinos, quienes han reportado afectaciones por encharcamientos e inundaciones durante las lluvias. Aunque la limpieza del Canal Medular no corresponde directamente a las atribuciones municipales, el Gobierno de Monterrey determinó intervenir para atender las necesidades expresadas por la comunidad.

Limpieza del Canal Medular busca reducir riesgos de inundación en Monterrey

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, los trabajos concluirán en las próximas semanas, una vez que se complete la limpieza del tramo contemplado.

Con esta intervención se busca recuperar la capacidad hidráulica del Canal Medular y favorecer el flujo natural del agua pluvial, con el propósito de reducir las condiciones que propician encharcamientos e inundaciones.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento en la zona para atender las afectaciones durante la temporada de lluvias y contribuir a la protección del patrimonio y la seguridad de las familias que habitan en el sector.