El Gobierno de Monterrey reportó saldo blanco durante el operativo de seguridad implementado por el Buen Fin 2026, que se realizó del 13 al 17 de noviembre con el despliegue de 350 elementos en distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey coordinó la participación de policías, agentes de Tránsito, Guardia Auxiliar, Protección Civil y cadetes de la Academia Municipal, como parte de las acciones de vigilancia y atención a la ciudadanía.

Operativo del Buen Fin en Monterrey registra detenciones y apoyos ciudadanos

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades municipales, durante los cinco días del operativo se realizaron ocho detenciones por delitos y 31 por faltas administrativas. Además, los elementos brindaron 167 apoyos ciudadanos y atendieron 57 reportes canalizados a través del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

Entre las intervenciones también se reportó la localización de dos menores de edad extraviados y la atención de un bebé que presentó convulsiones, a quien se le proporcionaron primeros auxilios.

Como parte del despliegue, se instalaron módulos de información en los cruces de Juárez y 5 de Mayo, Juárez y Morelos, así como Zaragoza y Morelos. En estos puntos participaron oficiales capacitados en primeros auxilios y personal de la Unidad de Atención Inmediata.

Policía y Tránsito refuerzan vigilancia en zonas comerciales de Monterrey

Las labores de seguridad incluyeron recorridos de la Policía de Operaciones Especiales y del Ejército Mexicano en las áreas comerciales de Colegio Civil, con el propósito de mantener presencia durante la jornada de descuentos y compras.

Por su parte, la Dirección de Tránsito realizó operativos en distintas avenidas y aplicó cierres momentáneos cuando fue necesario para agilizar la circulación vehicular y facilitar el desplazamiento de peatones y automovilistas.

El operativo formó parte de la estrategia Escudo, mediante la cual el Gobierno de Monterrey coordinó acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana durante el Buen Fin 2026.