El Gobierno de Monterrey concluyó la renovación de 12 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes en los camellones laterales de la avenida Garza Sada, al sur de la ciudad, con la plantación de 160 encinos siempre verdes y la instalación de sistemas de riego.

Los trabajos se realizaron por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, a través de la Secretaría de Obras Públicas, como parte de las acciones municipales para recuperar espacios públicos, fortalecer la vegetación y mejorar la imagen urbana.

Monterrey instala sistemas de riego y planta 160 encinos en Garza Sada

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, supervisó las labores y explicó que se incorporaron 160 encinos siempre verdes, con dimensiones de entre seis y siete pulgadas. También se instalaron sistemas de riego en una superficie de 4 mil 800 metros cuadrados, principalmente en los laterales de la avenida y las salidas hacia la Carretera Nacional.

El funcionario señaló que la intervención forma parte de los trabajos que realiza el Municipio en distintos sectores de Monterrey, mediante la Dirección de Imagen Urbana, para recuperar espacios, fortalecer las áreas verdes e incorporar arbolado que contribuya al entorno de la ciudad.

Son 12 mil 500 metros cuadrados los que se intervinieron. Estamos instalando también sistemas de riego; se colocaron en 4 mil 800 metros cuadrados. En fin, es una serie de mejoras que se le está haciendo aquí al camellón. Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos Monterrey.

Adrián de la Garza concluye trabajos de recuperación de áreas verdes en Garza Sada

Con esta última etapa, el Gobierno de Monterrey dio por concluidas las labores contempladas en este sector de la avenida Garza Sada, que incluyeron la recuperación de áreas verdes, la incorporación de árboles y la instalación de infraestructura de riego para favorecer su conservación.

De manera paralela, el Municipio extendió este tipo de intervenciones a otros puntos de la ciudad, entre ellos el sector poniente, particularmente en la zona del Anillo Periférico, donde también se realizan trabajos de recuperación y atención de espacios urbanos.

Las acciones forman parte de la estrategia municipal para mejorar los espacios públicos y atender las áreas verdes de diferentes sectores de Monterrey.