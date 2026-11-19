El Gobierno de Monterrey incorporó a 80 nuevos elementos a la Academia de Policía de Monterrey, entre cadetes de Policía de Proximidad, Guardia Auxiliar y operadores del sistema de radio y monitoreo del C4, quienes comenzaron su proceso de capacitación y formación.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y como parte de la estrategia Escudo Monterrey, el Municipio busca fortalecer el reclutamiento y la preparación de nuevos integrantes en áreas de inteligencia, comunicación y vigilancia.

Ingresan cadetes a la Academia de Policía de Monterrey (cortesía )

Inician formación 80 nuevos elementos en Monterrey

Los 80 nuevos elementos en Monterrey comenzaron su preparación para integrarse a las labores de seguridad y atención ciudadana, con perfiles que incluyen cadetes de Policía de Proximidad, integrantes de la Guardia Auxiliar de Monterrey y operadores de radio y monitoreo del C4.

Durante la ceremonia de bienvenida, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, exhortó a los cadetes y operadores a asumir con responsabilidad el compromiso que representa formar parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y servicio a las familias regiomontanas.

Los invitamos a que asuman esa responsabilidad que el día de mañana van a tener todos y cada uno de ustedes, con las familias de esta ciudad. [...] Y algo que nos pide el alcalde Adrián de la Garza es que cada acción que se haga sea con la calidad de vida que se merecen los ciudadanos de Monterrey, y ustedes fueron elegidos para eso al momento de que están ingresando a esta Academia para su formación. Marcelo Segovia, secretario de Administración

Ingresan cadetes a la Academia de Policía de Monterrey (cortesía )

Fortalecen la formación policial en Monterrey

Como parte de su incorporación, los nuevos integrantes recorrieron las distintas áreas de las instalaciones de la Academia, donde conocieron los espacios destinados a su preparación y las responsabilidades que asumirán una vez concluido su proceso de formación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsa estas acciones dentro del eje de Fortalecimiento y Dignificación Policial, con el objetivo de consolidar la formación policial en Monterrey y reforzar las áreas operativas, de inteligencia y vigilancia.

En la ceremonia también estuvieron inspector general de Inteligencia, Jorge Antonio Ortega Zamarripa; Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de Academia, Formación y Especialización Policial; José Santos González Escobar, director de Policía de Proximidad; Saúl Eduardo Rodríguez Vázquez, director de Policía de Investigación; Jesús Adrián Gausín de Anda y Ricardo González Rodríguez, director de Tránsito.

Ingresan cadetes a la Academia de Policía de Monterrey (cortesía )

Mantienen abierta convocatoria para reclutamiento policial

El Municipio mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de policías en Monterrey, tanto en las áreas operativas como en las de radio y monitoreo del C4 de Monterrey.

Las personas interesadas en integrarse a la corporación pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía, ubicado en la calle Miguel Barragán s/n, colonia Industrial, o solicitar informes al teléfono 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

Con esta incorporación, el Gobierno de Monterrey encabezado por Adrián de la Garza busca fortalecer las capacidades de la corporación y contribuir a la seguridad en Monterrey.