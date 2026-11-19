El Gobierno de Monterrey incorporó a 80 nuevos elementos a la Academia de Policía de Monterrey, entre cadetes de Policía de Proximidad, Guardia Auxiliar y operadores del sistema de radio y monitoreo del C4, quienes comenzaron su proceso de capacitación y formación.
A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y como parte de la estrategia Escudo Monterrey, el Municipio busca fortalecer el reclutamiento y la preparación de nuevos integrantes en áreas de inteligencia, comunicación y vigilancia.
Inician formación 80 nuevos elementos en Monterrey
Los 80 nuevos elementos en Monterrey comenzaron su preparación para integrarse a las labores de seguridad y atención ciudadana, con perfiles que incluyen cadetes de Policía de Proximidad, integrantes de la Guardia Auxiliar de Monterrey y operadores de radio y monitoreo del C4.
Durante la ceremonia de bienvenida, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, exhortó a los cadetes y operadores a asumir con responsabilidad el compromiso que representa formar parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y servicio a las familias regiomontanas.
Los invitamos a que asuman esa responsabilidad que el día de mañana van a tener todos y cada uno de ustedes, con las familias de esta ciudad. [...] Y algo que nos pide el alcalde Adrián de la Garza es que cada acción que se haga sea con la calidad de vida que se merecen los ciudadanos de Monterrey, y ustedes fueron elegidos para eso al momento de que están ingresando a esta Academia para su formación.Marcelo Segovia, secretario de Administración
Fortalecen la formación policial en Monterrey
Como parte de su incorporación, los nuevos integrantes recorrieron las distintas áreas de las instalaciones de la Academia, donde conocieron los espacios destinados a su preparación y las responsabilidades que asumirán una vez concluido su proceso de formación.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsa estas acciones dentro del eje de Fortalecimiento y Dignificación Policial, con el objetivo de consolidar la formación policial en Monterrey y reforzar las áreas operativas, de inteligencia y vigilancia.
En la ceremonia también estuvieron inspector general de Inteligencia, Jorge Antonio Ortega Zamarripa; Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de Academia, Formación y Especialización Policial; José Santos González Escobar, director de Policía de Proximidad; Saúl Eduardo Rodríguez Vázquez, director de Policía de Investigación; Jesús Adrián Gausín de Anda y Ricardo González Rodríguez, director de Tránsito.
Mantienen abierta convocatoria para reclutamiento policial
El Municipio mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de policías en Monterrey, tanto en las áreas operativas como en las de radio y monitoreo del C4 de Monterrey.
Las personas interesadas en integrarse a la corporación pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía, ubicado en la calle Miguel Barragán s/n, colonia Industrial, o solicitar informes al teléfono 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.
Con esta incorporación, el Gobierno de Monterrey encabezado por Adrián de la Garza busca fortalecer las capacidades de la corporación y contribuir a la seguridad en Monterrey.