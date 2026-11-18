El MTY Tech Forum 2026 reunió a alrededor de 150 representantes del sector empresarial, especialistas en tecnología, emprendedores y directivos de compañías nacionales e internacionales para analizar el papel de la inteligencia artificial y el futuro de los negocios. El encuentro fue organizado por el Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Además, contó con la colaboración con Deloitte, CSOFT e Invest Monterrey, con el propósito de fortalecer el posicionamiento de la ciudad como referente en innovación, tecnología e inversión.

Durante el foro, los participantes intercambiaron perspectivas sobre las oportunidades de desarrollo y colaboración que ofrece la inteligencia artificial en Monterrey, así como las condiciones para atraer y ampliar proyectos tecnológicos.

MTY Tech Forum 2026 (cortesía )

Gobierno de Monterrey impulsa la innovación tecnológica

Durante la inauguración, la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz García, acompañada por el director de Emprendimiento y Promoción de Inversiones, Juan Ignacio Bringas Martínez, destacó la importancia de impulsar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La funcionaria señaló la relevancia de aprovechar el talento y las capacidades de la ciudad para fortalecer su economía y consolidar la presencia de líderes tecnológicos en Monterrey.

Entre los participantes estuvieron José Francisco Rábago Hernández, socio de Crecimiento de Mercado de Deloitte México; Héctor Tijerina, director ejecutivo de Invest Monterrey; Gustavo García González, presidente de Sky Group y Csoftmty, y Ángeles Vela, directora general de Csoftmty.

También asistieron Andrés Eduardo Engels Erras, cónsul honorario de Suiza en Monterrey; Vicente Mas Taladriz, cónsul general de España en Monterrey; Pierre Raynaud, cónsul general de Francia en Monterrey, y el regidor Eugenio Silva.

MTY Tech Forum 2026 (cortesía )

NVIDIA presentó aplicaciones de inteligencia artificial

Como parte del programa, NVIDIA impartió la conferencia magistral “IA en la práctica: infraestructura y el siguiente paso para la industria en México y Monterrey”, enfocada en las aplicaciones de esta tecnología en los procesos productivos y su potencial para elevar la competitividad empresarial.

La agenda también incluyó dos paneles especializados. El primero, “Monterrey desde afuera: talento e infraestructura que atraen a la industria global”, contó con representantes de Tech Mahindra, Tata Consultancy Services e Infosys.

El segundo, “Lo que la industria necesita: empresas regias hablan de talento, tecnología e IA”, reunió a participantes de Accenture, EPAM, Neoris y Softtek. En ambos espacios se analizaron las necesidades del sector, el talento tecnológico mexicano y las oportunidades para incorporar nuevas tecnologías en las empresas.

Además, AI CistemLabs, empresa mexicana especializada en tecnología, robótica e inteligencia artificial, presentó demostraciones de soluciones con aplicaciones empresariales.

MTY Tech Forum 2026 (cortesía )

Monterrey busca atraer inversión y conectar empresas

El foro abordó las condiciones que favorecen la llegada y expansión de empresas tecnológicas en Monterrey, así como las ventajas competitivas de la ciudad para impulsar proyectos de innovación y fortalecer la inversión tecnológica en México.

La participación de Deloitte México y NVIDIA formó parte de las actividades orientadas a compartir conocimientos y experiencias sobre el desarrollo de nuevas soluciones, la infraestructura tecnológica y la competitividad de la industria.

A través de estas iniciativas, el Gobierno de Monterrey busca conectar a empresas globales con pequeñas y medianas empresas (Pymes), startups y emprendedores, facilitar su integración a cadenas de valor y promover la adopción de herramientas digitales que impulsen su crecimiento.

Con espacios de diálogo, conferencias y demostraciones, el MTY Tech Forum 2026 puso sobre la mesa los retos y oportunidades que representan la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología para el futuro de los negocios en la ciudad.