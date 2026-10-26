Elementos de la Policía de Monterrey, Tránsito y Protección Civil participaron en el operativo de seguridad implementado durante el tradicional Desfile de las Calaveras, con el objetivo de proteger a las familias asistentes y garantizar que la celebración se desarrollara en orden.

El dispositivo incluyó labores de vigilancia, prevención y apoyo a la circulación vehicular en las zonas por donde avanzó el contingente, así como en los puntos de mayor concentración de personas. Las corporaciones también brindaron orientación a conductores y peatones durante el desarrollo del evento.

Policía de Monterrey y Protección Civil coordinan vigilancia durante el desfile

La presencia de los cuerpos municipales permitió acompañar el recorrido del desfile y contribuir a mantener condiciones de seguridad para quienes acudieron a disfrutar de las comparsas, los carros alegóricos y las expresiones artísticas relacionadas con el Día de Muertos.

La coordinación entre las corporaciones de seguridad y Protección Civil es fundamental durante las actividades multitudinarias, ya que facilita la prevención de incidentes y permite una respuesta oportuna ante situaciones que pudieran poner en riesgo a las personas asistentes.

Como parte del operativo, los elementos de Tránsito concentraron sus labores en facilitar el recorrido del contingente y atender las necesidades de movilidad en el primer cuadro de la ciudad, donde se establecieron restricciones viales con motivo de la celebración.

Tránsito de Monterrey apoya la movilidad durante el Desfile de las Calaveras

Estas acciones buscaron mantener el orden en las vialidades y favorecer el desplazamiento de peatones y automovilistas durante el evento, además de reducir posibles complicaciones derivadas de la concentración de asistentes.

El operativo formó parte de las acciones de prevención y proximidad del Gobierno de Monterrey para acompañar las actividades públicas y permitir que las familias disfruten las tradiciones regiomontanas en condiciones de seguridad.

Con estas labores, las corporaciones municipales refrendaron su participación en las tareas de vigilancia, protección y movilidad durante las celebraciones culturales de la ciudad.