Niñas y niños de jardines de niños de la zona sur de Monterrey participaron en actividades artísticas como parte del programa Cultura para Todas y Todos, una iniciativa municipal que busca acercar las expresiones culturales a las comunidades escolares.

Durante la jornada, las y los estudiantes decoraron bolsas ecológicas con dibujos y colores para explorar distintas formas de expresión artística. La actividad les permitió poner en práctica su imaginación, experimentar con materiales y compartir sus creaciones en un ambiente de aprendizaje y convivencia.

Cultura para Todas y Todos fomenta la creatividad infantil en Monterrey

Las actividades estuvieron dirigidas a estudiantes de nivel preescolar y tuvieron como propósito despertar el interés por el arte desde los primeros años de vida, mediante ejercicios prácticos que favorecen la creatividad y el desarrollo de habilidades expresivas.

A través de estas dinámicas, las infancias tienen la oportunidad de descubrir sus capacidades, experimentar con diferentes materiales y expresar sus ideas de manera libre. Además, las propuestas artísticas promueven la participación y la convivencia entre compañeras y compañeros.

El programa Cultura para Todas y Todos contempla llevar actividades culturales y artísticas a escuelas de distintos sectores de Monterrey, con la intención de ampliar el acceso de niñas y niños a experiencias creativas dentro de sus espacios educativos.

Monterrey impulsa actividades culturales para las nuevas generaciones

Las jornadas artísticas también buscan generar espacios de aprendizaje lúdico en los que las niñas y los niños puedan acercarse a la cultura de acuerdo con su etapa de desarrollo.

Mediante actividades como la decoración de bolsas ecológicas, las y los estudiantes exploran colores, formas y materiales mientras fortalecen su imaginación y sus habilidades de expresión.

Con la continuidad del programa Cultura para Todas y Todos, el Gobierno de Monterrey busca extender la oferta cultural a diferentes puntos de la ciudad y fomentar el acercamiento de las nuevas generaciones al arte y la creatividad desde la infancia.