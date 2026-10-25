El Museo de la Batalla de Monterrey fue sede de una conferencia sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) para investigar, reconstruir y difundir episodios históricos, con especial atención a la Batalla de Monterrey de 1846.

Durante el encuentro, titulado “El uso de la IA en el estudio e investigación de la Batalla de Monterrey de 1846: Nuevas herramientas para redescubrir el pasado”, las y los asistentes conocieron aplicaciones de esta tecnología para la restauración de imágenes, la creación de videos y la elaboración de materiales audiovisuales destinados a exposiciones culturales.

Historiadores exploran herramientas de IA para difundir la Batalla de Monterrey

La conferencia fue impartida por los historiadores Pablo Ramos y Ricardo Arrón, quienes abordaron las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales para acercar los acontecimientos históricos a nuevos públicos y desarrollar formas innovadoras de presentar el pasado.

La incorporación de inteligencia artificial a la investigación histórica permite complementar los métodos tradicionales con recursos visuales que facilitan la comprensión de los acontecimientos y pueden despertar el interés de las nuevas generaciones.

Durante la charla, la Batalla de Monterrey fue el eje de análisis para explorar cómo estas tecnologías pueden contribuir a la conservación, interpretación y divulgación de la memoria histórica de la ciudad.

Museo de la Batalla de Monterrey explora nuevas herramientas de IA (Cortesía )

Museo de la Batalla de Monterrey promueve la conservación del patrimonio histórico

La Batalla de Monterrey, ocurrida en septiembre de 1846 durante la guerra entre México y Estados Unidos, forma parte de la historia de la ciudad. Este episodio es recordado por la resistencia de sus habitantes y las consecuencias que tuvo para la población regiomontana.

El Museo de la Batalla de Monterrey, ubicado en la calle Héroes del 47, cerca del Paseo Santa Lucía, cuenta con una exposición permanente dedicada a este enfrentamiento, con el propósito de preservar su memoria y facilitar el acercamiento de la ciudadanía a este capítulo del pasado local.

A través de actividades de divulgación como esta conferencia, se busca vincular la historia con las herramientas tecnológicas actuales y promover nuevas alternativas para compartir el patrimonio cultural de Monterrey.

La integración de recursos digitales en estos espacios también abre posibilidades para ampliar las formas en que habitantes y visitantes conocen los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la ciudad.