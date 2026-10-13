El Gobierno de Monterrey comenzó la colocación de placas distintivas en establecimientos beneficiados por el programa “Microcréditos, Emprende y Resuelve”, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las personas emprendedoras e identificar los negocios que han recibido financiamiento municipal.

La iniciativa busca dar visibilidad a los proyectos comerciales que contribuyen a la economía local y distinguir a los establecimientos que han recibido apoyo para iniciar, mantener o fortalecer sus actividades productivas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, el programa ha otorgado 713 microcréditos individuales y 369 grupales, con un alcance de 3 mil 910 familias y una inversión acumulada de 53 millones 87 mil 796 pesos. Además, registra un cumplimiento de pago del 97.22 por ciento.

Microcréditos en Monterrey: apoyos de hasta 80 mil pesos para emprender. (Cortesía )

Monterrey ofrece microcréditos sin intereses de hasta 80 mil pesos

El programa contempla dos modalidades de financiamiento, ambas con una tasa de interés del cero por ciento. El microcrédito comunal está dirigido a grupos de mujeres con negocios activos y ofrece apoyos de hasta 80 mil pesos, con un plazo de pago de 16 semanas.

Por su parte, el microcrédito individual está disponible para mujeres y hombres de entre 21 y 75 años que cuentan con negocios formales. Esta modalidad contempla financiamientos de hasta 70 mil pesos, con un plazo de pago de 12 meses.

Además del apoyo económico, las personas beneficiarias pueden acceder a capacitación, asesoría legal y orientación psicológica, herramientas enfocadas en fortalecer sus capacidades para administrar sus negocios, atender desafíos operativos y dar continuidad a sus proyectos productivos.

Microcréditos en Monterrey tendrán nueva entrega de apoyos en octubre

Como parte de la continuidad del programa, el municipio anunció una nueva entrega de apoyos para el 22 de octubre de 2026, con la finalidad de seguir respaldando a las personas que buscan emprender o ampliar sus actividades económicas.

A través de “Microcréditos, Emprende y Resuelve”, el Gobierno de Monterrey busca ampliar las alternativas de financiamiento para pequeños negocios, favorecer el autoempleo y contribuir al fortalecimiento de la economía familiar.

La colocación de placas distintivas complementa estas acciones al reconocer el trabajo de los establecimientos participantes y dar visibilidad a los proyectos que forman parte de la actividad económica de las colonias y comunidades de la ciudad.