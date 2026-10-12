El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza integró los recorridos del sistema de transporte gratuito Regio Ruta a Google Maps, una herramienta que permite a las personas usuarias consultar rutas, conocer alternativas de transporte público y revisar los tiempos estimados de llegada de las unidades.

Con esta integración, quienes utilizan el servicio pueden planear sus traslados con anticipación desde sus dispositivos móviles, identificar los recorridos que los acercan a sus destinos y organizar sus viajes cotidianos.

¿Cómo consultar Regio Ruta en Google Maps?

Para consultar los recorridos, las personas deben abrir Google Maps, ingresar el destino al que desean llegar y seleccionar la opción de transporte público. La plataforma mostrará las alternativas disponibles, entre ellas los circuitos de Regio Ruta que correspondan al trayecto.

Esta herramienta facilita el acceso a información de movilidad desde una aplicación de uso cotidiano y ofrece una alternativa para estudiantes, trabajadores, familias y visitantes que necesitan desplazarse por distintos sectores de Monterrey.

Regio Ruta en Google Maps (cortesía)

¿Cuáles son las rutas de Regio Ruta en Monterrey?

Actualmente, el sistema municipal cuenta con siete circuitos principales que conectan zonas habitacionales con puntos de interés, instituciones educativas, centros de salud, espacios públicos y áreas comerciales y laborales.

Los recorridos son los siguientes:

Macroplaza–Mederos–La Rioja

La Alianza–Valle Verde

Fomerrey 35–San Bernabé

Obispado–Macroplaza–Fundidora

Félix U. Gómez–Moderna

Cedros–Hospital Universitario–Obispado

Macroplaza–Sierra Ventana–San Ángel

Además de facilitar la consulta de las rutas, la integración con Google Maps permite a las personas usuarias contar con más información para organizar sus tiempos y tomar decisiones sobre sus desplazamientos.

Regio Ruta es un servicio gratuito que forma parte de las alternativas municipales para ampliar la conectividad en distintos sectores de la ciudad. Sus unidades cuentan con elementos de accesibilidad y equipamiento para brindar condiciones adecuadas durante los traslados.

La ciudadanía también puede consultar los recorridos y las paradas en el portal oficial de Regio Ruta, en monterrey.gob.mx/regio-ruta.

Con esta integración tecnológica, Monterrey amplía las herramientas de información para las personas usuarias del transporte municipal y facilita el acceso a alternativas gratuitas de movilidad.