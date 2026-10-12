El Gobierno de Monterrey impulsa el programa de Deporte Adaptado e Inclusivo para que niñas, niños y jóvenes con discapacidad accedan a actividades físicas y desarrollen sus habilidades deportivas en espacios que favorezcan la convivencia y la integración social.

A través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, el municipio ofrece distintas disciplinas adaptadas a las capacidades e intereses de las personas participantes.

El programa Deporte Adaptado 2026 es gratuito y busca ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física en un entorno seguro y accesible.

¿Qué disciplinas ofrece el programa de Deporte Adaptado 2026 en Monterrey?

Entre las actividades disponibles se encuentran paranatación, paratletismo, paratenis de mesa, parapowerlifting, boccia y golbol, modalidades que permiten a las personas participantes explorar sus habilidades y fortalecer su condición física.

La práctica del deporte adaptado contribuye al desarrollo de la coordinación, la fuerza y la resistencia, además de favorecer la confianza y la autonomía personal. También genera espacios de convivencia en los que se reconoce la diversidad de capacidades y se fomenta la participación deportiva.

La iniciativa busca acercar a más familias a las opciones deportivas municipales para que niñas, niños y jóvenes conozcan las disciplinas disponibles y encuentren alternativas acordes con sus intereses y habilidades, ya sea para la práctica recreativa o competitiva.

¿Cómo inscribirse al programa de Deporte Adaptado en Monterrey?

Las personas interesadas en conocer las disciplinas, los requisitos de inscripción y los detalles para participar pueden comunicarse con Rogelio Enrique Orta, al teléfono 81 2884 6254, contacto proporcionado por la Dirección de Cultura Física y Deporte en la convocatoria difundida en redes sociales.

Asimismo, el portal municipal de eventos cuenta con un registro para el programa Deporte Adaptado 2026, en el que se informa que las actividades son gratuitas y están orientadas al desarrollo de habilidades físicas y deportivas, así como a la integración social.

Con este programa, el Gobierno de Monterrey busca ampliar las oportunidades para que las personas con discapacidad participen en actividades deportivas, desarrollen sus capacidades y encuentren espacios de convivencia e inclusión.