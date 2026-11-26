El Gobierno de Monterrey inició los trabajos de rehabilitación del Parque La Salle, ubicado en la colonia Chepevera, con una inversión de 3 millones 182 mil 646 pesos, mediante un proyecto seleccionado por los vecinos a través del Presupuesto Participativo.

Esta intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de este espacio público y ofrecer a las familias áreas más funcionales, accesibles y adecuadas para la recreación y la convivencia comunitaria.

Obras y equipamiento contemplados en el Parque La Salle

Entre las acciones contempladas en el proyecto se encuentra la construcción de 350 metros cuadrados de andadores de concreto, así como la instalación de una techumbre metálica de 10 por 8 metros, la cual cubrirá una superficie de 80 metros cuadrados y permitirá desarrollar actividades al aire libre bajo un área protegida.

De igual forma, los trabajos incluyen la colocación de 100 metros cuadrados de piso de terrazo, 12 luminarias de techo y dos apagadores dobles, con el propósito de complementar el equipamiento y mejorar las condiciones de uso del parque para las y los asistentes.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, estas labores forman parte de las intervenciones contempladas para el Distrito Centro y se estima que concluyan en un periodo aproximado de tres meses y medio a cuatro meses.

Monterrey renueva el Parque La Salle

Proyecto impulsado mediante el Presupuesto Participativo

La rehabilitación del parque fue definida mediante el Presupuesto Participativo, un mecanismo que permite a las y los habitantes proponer y elegir proyectos prioritarios para sus colonias. En esta iniciativa participaron más de 600 vecinos, quienes se involucraron directamente en la selección de las mejoras para este espacio.

Con esta obra, Monterrey busca fortalecer la infraestructura recreativa de la colonia Chepevera y promover la recuperación de espacios públicos mediante proyectos que atiendan las necesidades planteadas por la propia comunidad.