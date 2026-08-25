Monterrey realizó la entrega de más de 2 mil 500 Tarjetas Regia Plus, como parte de una estrategia de apoyo social dirigida a jefas de familia en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones económicas y el bienestar de sus hogares.

La jornada correspondió a la séptima entrega del programa y se llevó a cabo en las instalaciones del Parque España. Esta iniciativa está dirigida a mujeres de entre 18 y 62 años de edad y contempla un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales.

El recurso económico está destinado a atender necesidades prioritarias del hogar, tales como:

Alimentación

Medicamentos

Gastos cotidianos de las familias

Tarjeta Regia Plus impulsará el autoempleo y autonomía económica en Monterrey

Además del respaldo económico, la Tarjeta Regia Plus busca fortalecer las capacidades y el desarrollo personal de las mujeres regiomontanas mediante servicios complementarios que incluyen talleres de autoempleo, microcréditos, becas, así como atención psicológica y legal.

Uno de los ejes principales de este programa está orientado al impulso de proyectos productivos. Las beneficiarias interesadas en emprender o iniciar un negocio propio pueden acceder a financiamiento mediante créditos a la palabra y sin intereses, fomentando la generación de nuevas fuentes de ingreso.

Con estas acciones, el Municipio de Monterrey refuerza sus programas de atención social al combinar el apoyo económico directo con capacitación y herramientas de desarrollo para impulsar la autonomía y el bienestar de las mujeres y sus familias.