El Gobierno de Monterrey realizó la segunda edición del festejo “Regios de Oro”, una celebración que reunió a alrededor de 2 mil 500 personas adultas mayores para reconocer su trayectoria, experiencia y aportación a las familias y a la comunidad regiomontana.

El encuentro formó parte de las actividades dedicadas a adultos mayores y ofreció un espacio de convivencia, entretenimiento y reconocimiento para quienes participan en los distintos centros y espacios de atención del DIF Monterrey.

María Eugenia Alanís Morales es coronada Reina de todos los Centros DIF

Uno de los momentos principales de la celebración fue la coronación de María Eugenia Alanís Morales como Reina de todos los Centros DIF de la ciudad de Monterrey.

La distinción representa un reconocimiento a la participación de las personas adultas mayores en los espacios de convivencia y bienestar que ofrece el municipio.

También se realizó la coronación de las reinas de las Casas Club de las Personas Adultas Mayores, quienes recibieron el reconocimiento de sus compañeras, compañeros y de las autoridades presentes.

Regios de Oro reúne a 2 mil 500 adultos mayores en Monterrey. (cortesía)

Música y convivencia para los “Regios de Oro”

La jornada incluyó actividades musicales y recreativas. La celebración comenzó con la presentación de La Gran Orquesta de Monterrey y posteriormente contó con la participación de La Internacional Sonora Dinamita de Eddy Guerra.

Durante el festejo también se entregaron regalos y se realizaron diversas sorpresas para las y los participantes, en una jornada enfocada en reconocer su importancia dentro de las familias y la comunidad.

Más allá de la celebración, estos encuentros generan espacios para la convivencia, el intercambio de experiencias y la participación social de las personas adultas mayores.

Las actividades forman parte de las acciones que desarrolla el DIF Monterrey para promover el bienestar integral de las personas adultas mayores mediante programas, servicios y espacios de encuentro.

Con iniciativas como “Regios de Oro”, Monterrey busca fortalecer la inclusión y participación de las personas adultas mayores, así como reconocer su experiencia, aportaciones y legado para las nuevas generaciones.