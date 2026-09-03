Adrián de la Garza entregó 281 condecoraciones a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como reconocimiento a su perseverancia, trayectoria y acciones relevantes en favor de la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el alcalde destacó el compromiso, disciplina y entrega del personal de seguridad, así como el valor de su trabajo cotidiano para atender las situaciones que se presentan en las calles.

Adrián de la Garza reconoce trayectoria de elementos de Seguridad de Monterrey

De las condecoraciones entregadas, 141 correspondieron a elementos con entre cinco y 30 años de servicio ininterrumpido.

Durante el evento se otorgaron distinciones por mérito policial, mérito docente, mérito tecnológico, notas meritorias y reconocimiento C4, además de reconocimientos por cinco, 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz, destacó los cambios que ha tenido la institución en materia de desarrollo y reconocimiento al personal.

Entre los avances destacó los ascensos, reconocimientos al mérito policial, valor heroico, entre otros incentivos impulsados por la administración de Adrián de la Garza.

Monterrey entrega bono por antigüedad a policías y agentes de Tránsito

Como parte de las acciones para reconocer la trayectoria del personal, el Gobierno de Monterrey autorizó para 2026 un bono por antigüedad en el servicio dirigido al personal operativo activo de las áreas de Policía y Tránsito.

El estímulo contempla mil pesos por cada año de servicio reconocido. De esta manera, un elemento con 30 años de antigüedad puede recibir un bono de 30 mil pesos.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refrendó su compromiso de reconocer la trayectoria y desempeño de los elementos que integran las áreas de seguridad.