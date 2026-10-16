El Gobierno de Monterrey realizará la Feria Integral de la Mujer “Alianza Rosa”, una jornada que reunirá servicios de salud, asesoría jurídica, oportunidades laborales y programas municipales para facilitar el acceso de las mujeres a opciones de atención y desarrollo personal.

La actividad se llevará a cabo el martes 20 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en los bajos del Palacio Municipal, ubicados en la avenida Ignacio Zaragoza, sin número, en el Centro de Monterrey.

Feria Integral de la Mujer en Monterrey ofrecerá atención médica y asesoría legal

Organizada con la participación del Instituto Municipal de las Mujeres Regias y otras áreas e instituciones colaboradoras, la feria ofrecerá servicios de nutrición, odontología y consulta médica general, además de pases para mastografías, como parte de las acciones de prevención y cuidado integral de la salud.

Las asistentes también podrán acceder a asesoría y acompañamiento legal, bolsa de trabajo y talleres productivos, con el propósito de conocer alternativas de orientación, empleo y desarrollo económico.

Entre los trámites disponibles estarán los registros para Regio Ruta y la tarjeta Salud Regia. Para este último, las interesadas deberán presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

En materia educativa, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) participará con la aplicación de exámenes de primaria y secundaria, dirigidos a quienes buscan acreditar estos niveles y continuar su preparación académica.

La jornada también incluirá una rifa de premios y un área de patrocinadores, donde distintas iniciativas ofrecerán información y servicios a las asistentes.

Feria Integral de la Mujer en Monterrey ofrecerá salud y empleo (Cortesía)

Alianza Rosa contempla donación de pelucas para pacientes con cáncer

Uno de los servicios destacados será la donación de pelucas para pacientes oncológicas, a cargo de la Fundación Nuevo León Sí. Las mujeres interesadas en recibir este apoyo deberán registrarse mediante el código QR difundido en la publicación oficial.

Esta actividad se suma a otras acciones municipales relacionadas con la prevención y atención del cáncer de mama. A principios de octubre, el DIF Monterrey formalizó la “Alianza Rosa” con la Asociación Unidas Contigo, con el objetivo de fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento de mujeres que enfrentan esta en