El Gobierno de Monterrey realizó trabajos de rehabilitación vial en la avenida Enrique C. Livas, en el tramo comprendido entre Terranova y Gonzalitos, como parte del programa “Vialidades Regias”, enfocado en mejorar la movilidad y seguridad de automovilistas.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, que efectuó labores de bacheo en una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para atender los puntos con mayor desgaste en la carpeta asfáltica.

Monterrey intensifica bacheo nocturno para mejorar la movilidad

Durante las labores participaron 75 trabajadores de la Dirección General Operativa, quienes utilizaron maquinaria ligera y pesada para intervenir cinco zonas distintas de la vialidad. Los trabajos fueron supervisados por el titular de la dependencia, Hugo Salinas, quien pidió comprensión a la ciudadanía por las afectaciones temporales a la circulación.

De acuerdo con autoridades municipales, las tareas se realizaron principalmente en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico y garantizar la seguridad del personal operativo. Además, se implementó señalización preventiva con conos y advertencias para orientar a los conductores.

Monterrey suma más de 500 mil metros cuadrados rehabilitados en calles y avenidas (cortesía)

El funcionario destacó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Adrián de la Garza, quien ha impulsado la rehabilitación de avenidas principales en distintos sectores de la ciudad.

Las labores incluyeron bacheo fijo, que atiende daños específicos en la carpeta asfáltica, así como bacheo volante, destinado a cubrir irregularidades detectadas durante los recorridos operativos.

Como parte del avance del programa, la Secretaría de Servicios Públicos informó que, al 28 de febrero, se han intervenido más de 500 mil metros cuadrados de superficie vial en Monterrey. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas y transporte público.