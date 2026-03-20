Con la mira puesta en fortalecer el turismo regional y aprovechar el impacto del Mundial 2026, autoridades de Monterrey y San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración que busca impulsar la promoción conjunta de ambos destinos a nivel nacional e internacional.

El acuerdo fue formalizado durante un acto oficial en la Sala de Cabildo de Monterrey, donde se destacó que esta alianza estratégica permitirá consolidar un corredor turístico regional que potencie la oferta cultural, gastronómica y de servicios de ambas ciudades.

Monterrey y San Luis Potosí buscan posicionarse como destinos clave en México

Como parte de esta colaboración, se prevé la coordinación de acciones enfocadas en mejorar la atención a visitantes, así como el diseño de campañas conjuntas de promoción turística. El objetivo es posicionar a ambas ciudades como destinos complementarios, especialmente ante eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cercanía geográfica entre Monterrey y San Luis Potosí representa una ventaja clave para atraer turistas que buscan experiencias diversas en un mismo viaje, desde turismo urbano hasta opciones culturales y gastronómicas.

Autoridades señalaron que esta estrategia no solo responde a la oportunidad que representa el Mundial, sino también a la necesidad de construir una oferta turística sostenible a largo plazo, capaz de mantener el flujo de visitantes más allá de eventos internacionales.

La alianza busca capitalizar el crecimiento turístico que ya registran ambas ciudades, al tiempo que promueve una visión regional que fortalezca su competitividad frente a otros destinos del país.

Finalmente, se destacó que la cooperación intermunicipal se perfila como una herramienta clave para dinamizar el sector turístico, generar empleo y consolidar una propuesta más atractiva para viajeros nacionales e internacionales.