El Gobierno de Monterrey, a través del Instituto de la Juventud Regia (INJURE), llevó a cabo el 19 de marzo de 2026 un taller de styling dirigido a jóvenes, como parte del programa “Juventud Conecta”, con una participación de 140 asistentes.

Este programa impulsa actividades gratuitas enfocadas en el desarrollo de habilidades personales y herramientas para el emprendimiento, con convocatoria abierta a jóvenes de distintos contextos educativos y socioeconómicos.

INJURE impulsa habilidades y emprendimiento en jóvenes de Monterrey

Como parte de su oferta, el INJURE promueve talleres en áreas de imagen personal como styling, maquillaje y barbería, así como actividades prácticas orientadas al emprendimiento, entre ellas la elaboración de productos con resina, pintura y manualidades.

Además, se contemplan capacitaciones técnicas como el uso de inteligencia artificial aplicada a servicios y soluciones, así como cursos de repostería, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

La directora general del INJURE, Maday Cantú, destacó que estos talleres permiten a las y los jóvenes adquirir conocimientos básicos de manera gratuita, facilitando el impulso de proyectos sin necesidad de una inversión inicial.

Con este tipo de iniciativas, se refuerza el apoyo a las juventudes regiomontanas para enfrentar los retos actuales y fomentar su crecimiento en distintos ámbitos.