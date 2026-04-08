El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, dio a conocer los avances de la construcción del parque lineal sobre la Avenida No Reelección, espacio que busca transformar el entorno urbano y fomentar la convivencia para beneficiar a las familias de la demarcación.

Parque lineal transformará espacio público en Monterrey

Este parque lineal contará con áreas verdes, andadores peatonales, iluminación, mobiliario urbano y zonas recreativas, con el fin de que personas de todas las edades puedan disfrutar del espacio.

Asimismo, se detalló que la obra se realizó con el objetivo de recuperar un espacio que se encontraba en deterioro y convertirlo en una zona segura y accesible para las y los vecinos, lo que mejorará la imagen urbana.

Parque lineal en Monterrey integrará iluminación, juegos infantiles y espacios deportivos (cortesía)

Dentro de las instalaciones se contempla un área de juegos infantiles, espacios deportivos y de descanso. Al mismo tiempo que se integra infraestructura para mejorar la movilidad peatonal y que favorezca a las y los usuarios de transporte no motorizado como bicicletas, patines y patinetas.

Por otra parte, se informó que el parque lineal contará con iluminación y seguridad para que las y los usuarios puedan hacer uso del espacio en distintos horarios sin poner en riesgo su integridad.

Este tipo de obras refleja el compromiso del gobierno en Monterrey por implementar una estrategia que mejore la infraestructura urbana, garantizando espacios para la recreación, actividad física y la convivencia. Al mismo tiempo que se avanza en la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar el bienestar de las y los regiomontanos.